단종됨
HX8111/02
필립스 에어플로스 - 쉽고 간편한 치간 세정
일상적인 구강 관리로 치실을 사용하지 않는 경우, 닿지 않는 치아 사이에 세균이 쌓일 수 있습니다. 필립스 소닉케어 구강세정기를 통해 치실 사용의 번거로움을 덜면서 매일 치아 구석 구석까지 깨끗이 닦을 수 있습니다.
충전식
노즐 1개 포함
마이크로버스트 기술은 압축된 공기와 미세한 물방울들이 터져 나오게 하여 칫솔이 닿지 못하는 부분까지 닦아 줍니다.
간편한 원 버튼 구동으로 1분만에 손쉽게 세정
슬림하고 기울어진 노즐로 닿기 힘든 부분까지 세정
5.0
5점 만점
2
리뷰
100%
의 추천 제품
키드드득
11/08/2014
한국
깔끔 청결 그 완전체
치아교정을 하고 있는데 정말 유용하게 사용합니다. 타사제품들과 많이 고민했는데 정말 잘한 선택이었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss에 대해 작성되었습니다.
현이아빠
04/11/2013
한국
치아사이의 이물질을 확실히 제거해준다
강력한 물살로 양치로 제거하지 못한 이물질을 제거하여 개운하게 양치를 마무리할 수 있는게 좋았구요.. 특히 야채와 고기 먹은 날은 필수로 해야할 듯 합니다. 그 치간사이에서 나오는 이물질이 놀랄 정도니까요..암튼 강력추천합니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable에 대해 작성되었습니다.
일반칫솔만 사용하는 경우와 비교