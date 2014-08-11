제품지원
  • 단일 제품 샷
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 사용 중인 메인 사진
  • 제품 상세 사진
  • 제품 상세 사진
  • 제품 상세 사진
  • 대체 제품 사진
  • 대체 제품 사진
  • 대체 제품 사진
  • 대체 제품 사진
  • 대체 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 감성적 혜택 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 포장 사진
  • 제품 라이프스타일
  • 단일 제품 샷
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 사용 중인 메인 사진
  • 제품 상세 사진
  • 제품 상세 사진
  • 제품 상세 사진
  • 대체 제품 사진
  • 대체 제품 사진
  • 대체 제품 사진
  • 대체 제품 사진
  • 대체 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 감성적 혜택 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 포장 사진
  • 제품 라이프스타일

단종됨

필립스 Sonicare AirFloss치간세정기 - 충전식

HX8111/02

5

| (2) 리뷰 | 100%의 추천 제품

필립스 에어플로스 - 쉽고 간편한 치간 세정

일상적인 구강 관리로 치실을 사용하지 않는 경우, 닿지 않는 치아 사이에 세균이 쌓일 수 있습니다. 필립스 소닉케어 구강세정기를 통해 치실 사용의 번거로움을 덜면서 매일 치아 구석 구석까지 깨끗이 닦을 수 있습니다.

모든 혜택 보기

부드럽고 효과적인 구강 건강 개선

필립스 에어플로스 - 쉽고 간편한 치간 세정

  • 충전식

  • 노즐 1개 포함

마이크로버스트 기술로 버튼 터치 한 번에 세정 가능

마이크로버스트 기술로 버튼 터치 한 번에 세정 가능

마이크로버스트 기술은 압축된 공기와 미세한 물방울들이 터져 나오게 하여 칫솔이 닿지 못하는 부분까지 닦아 줍니다.

마우스 클릭만큼 간편한 원 버튼 구동

마우스 클릭만큼 간편한 원 버튼 구동

간편한 원 버튼 구동으로 1분만에 손쉽게 세정

슬림하고 기울어진 노즐로 칫솔이 닿기 힘든 부분까지 세정

슬림하고 기울어진 노즐로 칫솔이 닿기 힘든 부분까지 세정

슬림하고 기울어진 노즐로 닿기 힘든 부분까지 세정

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

리뷰

리뷰는 Bazaarvoice가 관리하며, 사기 방지 기술 및 인간 분석을 통해 지원되는 Bazaarvoice 진정성 검증 정책을 준수합니다. 세부사항은 에서 확인하세요
제품 및 별점 평가 형태의 고객 의견은 모든 고객에게 유용합니다. 이를 통해 제품에 대해 더 잘 이해할 수 있으며 구매 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 온라인 또는 매장에서 제품을 구매한 모든 고객은 리뷰를 작성할 수 있습니다

5.0

5점 만점

2

리뷰

100%

의 추천 제품

4
3
2
1

11/08/2014

한국

한국

깔끔 청결 그 완전체

치아교정을 하고 있는데 정말 유용하게 사용합니다. 타사제품들과 많이 고민했는데 정말 잘한 선택이었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss에 대해 작성되었습니다.

04/11/2013

한국

한국

치아사이의 이물질을 확실히 제거해준다

강력한 물살로 양치로 제거하지 못한 이물질을 제거하여 개운하게 양치를 마무리할 수 있는게 좋았구요.. 특히 야채와 고기 먹은 날은 필수로 해야할 듯 합니다. 그 치간사이에서 나오는 이물질이 놀랄 정도니까요..암튼 강력추천합니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable에 대해 작성되었습니다.

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다. 언제든지 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능
면책 조항

  1. 일반칫솔만 사용하는 경우와 비교