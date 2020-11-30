단종됨
HX8432/03
2주 만에 건강해지는 잇몸*
치간 세정을 불규칙적으로 하는 분들께 에어플로스 울트라****는 치아 사이를 효과적으로 세정하는 가장 간단한 방법입니다. 에어플로스 울트라는 구강 세정액이나 물과 함께 사용할 수 있으며 치실 사용만큼 효과적으로 잇몸 건강을 개선시키는 것이 임상적으로 입증되었습니다.**
노즐 2개
에어플로스 울트라는 세정 부위의 플라그를 최대 99.9% 제거합니다.***
공기와 구강청결제 또는 물을 섞어 강력하면서도 부드럽게 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 세정하는 차별화된 기술을 통해 임상적으로 입증된 효과를 보장합니다.
구강 건강 관리에 있어 치간 세정은 매우 중요합니다. 에어플로스를 사용하면 치아 사이 칫솔모가 닿지 않는 부분까지 쉽고 간편하게 양치할 수 있으며 건강한 치간 세정 습관을 기를 수 있습니다.
4.6
5점 만점
16
리뷰
94%
의 추천 제품
30/11/2020
한국
프로모션의 일부
필립스 치간세정...신세계!
처음 사용해보는 치간세정 제품인제 신세계 경험! 교정기로 인해서 사용하게 되었는데 너무 좋습니다!! 분사 파워를 삼단계로 조절할 수 있으며 작동법이 너무 간단한데 효과는 너무 좋아요
찬성
세정력과 분사력
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 HX8332/01 에어플로스 울트라 - 치간 세정기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-10-29
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 HX8332/01 에어플로스 울트라 - 치간 세정기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-10-29
27/11/2020
한국
프로모션의 일부
매일 쓰는 치간세정기
치아세정기는 잇몸 플라그를 제거하는 용도로 가끔 사용하는데, 에어플로스를 처음 사용해보니 잇몸 사이사이를 깔끔하게 해주는게 느껴져요. 보통 치아세정기는 너무 강해서 물이 많이 튀는데 반해 에어플로스는 적당한 세기로 이러한 불편함조차 없어서 매일 사용하고 있어요!
찬성
적당한 수압 강도와 예쁜 디자인
반대
물을 넣는 용량이 좀 더 크면 좋겠어요.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 HX8332/01 에어플로스 울트라 - 치간 세정기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-10-27
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 HX8332/01 에어플로스 울트라 - 치간 세정기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-10-27
카이또오
15/11/2020
한국
프로모션의 일부
치간 사이사이 확실한 케어!
충치 관리에 신경쓰기 시작하면서 치아사이를 깨끗하게 관리할 수 있는 제품을 찾아다녔는데요! 에어플로스를 사용하고 난 뒤로는 다른 제품들 필요없이 편하고 깨끗하게 관리하고있어요! 치실과 다르게 잇몸 손상될 걱정도 없고 리스테린 같은 구강청결제 같이 쓸 수 있어 더 시원하고 좋습니다! 일반 사람들에게도 좋지만 특히 교정하신분들이 쓰면 정말 좋을 것 같다고 생각했어요!
찬성
아프지 않고 깨끗하게 치간 사이를 세척할 수 있다
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 HX8332/01 에어플로스 울트라 - 치간 세정기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-10-15
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 HX8332/01 에어플로스 울트라 - 치간 세정기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-10-15
경미하거나 중간 정도의 치은염이 있는 사용자가 일반 칫솔 및 항균성 구강청결제와 함께 사용하는 경우; 에어플로스는 불규칙적인 치실 사용자로 하여금 매일 건강한 치간 세정 습관을 들일 수 있도록 설계되었습니다. 자세한 내용을 보려면 지원 탭 아래에 있는 Q&A를 참조하십시오.
* 연구 결과에 따르면, 부위별로 사용 결과가 실제로 다를 수 있음
사용 후 불만족 시 환불 가능
* * * 사용한 분사 설정에 따라 다름
* *에어플로스 울트라와 프로는 동일한 제품이며, 국가나 채널에 따라 이름이 달라질 수 있습니다.