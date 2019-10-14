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단종됨

필립스 Sonicare HealthyWhite+음파칫솔

HX8922/90

5

| (5) 리뷰 | 100%의 추천 제품

단 1주일 만에 치아착색을 최대 100% 더 제거*

착색을 유발하는 음식과 음료를 포기하지 않고도 매일 자신 있게 미소 지을 수 있습니다. 필립스 소닉케어 충전식 음파칫솔은 치아 착색 제거 효과로 단 일주일 만에 치아의 얼룩을 최대 100% 더 제거*할 수 있음이 증명되었습니다.

모든 혜택 보기

*일반칫솔 대비

단 1주일 만에 치아착색을 최대 100% 더 제거*

  • 2가지 모드

  • 6가지 개인별 맞춤 설정

  • 칫솔모 2개

일반 칫솔 대비 최대 2배 더 많은 착색 제거*

일반 칫솔 대비 최대 2배 더 많은 착색 제거*

필립스 소닉케어 음파칫솔은 단 일주일 만에 치아의 얼룩을 최대 2배 더 제거합니다.

다이아몬드클린 전동칫솔모로 완성되는 탁월한 착색 제거 효과

다이아몬드클린 전동칫솔모로 완성되는 탁월한 착색 제거 효과

다이아몬드클린 칫솔모는 필립스 소닉케어의 탁월한 착색 제거 효과를 보여주는 칫솔모입니다. 다이아몬드 모양으로 커팅된 칫솔모가 효과적이면서도 부드럽게 플라그를 제거해 줍니다. 필립스 소닉케어 음파 칫솔은 일반 칫솔에 비해 탁월한 세정 기능과 치아 착색 제거 효과를 제공합니다.

세정 및 화이트 모드: 입증된 착색 제거 효과

세정 및 화이트 모드: 입증된 착색 제거 효과

2분의 세정 모드는 탁월한 플라그 제거 효과를 선사합니다(치과 전문의가 권장하는 양치 시간). 화이트 모드는 치아 표면의 착색을 제거하며 환하고 빛나는 치아 만들어 드립니다. 커피, 차, 담배 및 레드 와인 등으로 인한 치아의 착색을 제거해 주어 2주 만에 치아가 두 단계까지 밝아지는 효과를 확인할 수 있습니다.

기술 사양

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리뷰

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5.0

5점 만점

5

리뷰

100%

의 추천 제품

4
3
2
1

14/10/2019

한국

한국

확인 된 구매자

개운한 사용감

기존 칫솔 질 후 텁텁함이 남았지만 소닉케어를 사용 후 개운한 칫솔질을 하게되어 좋습니다.

찬성

가성비 Good, 사용의 편리성 Good

반대

타이머 기능이 부족

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 HealthyWhite+ HX8911/02 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

Date of Use 2018-09-14

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이 후기는 HealthyWhite+ HX8911/02 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

Date of Use 2018-09-14

04/09/2019

한국

한국

필립스 전동칫솔

처음 사용할때는 불편하게 느껴 졌는데 사용하다 보니 이걸로 이를 안닦으면 찜찜하네요. 진동 좋고 배터리 오래가고 좋습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 HealthyWhite+ HX8911/02 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

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22/08/2019

한국

한국

칫솔이상의 상쾌함

칫솔만으로는 무언가 부족한 느낌이 강해서 어터픽에 치실까지 사용했는데 전동칫솔을 사용하고나서는 상쾌한 느낌이 강하게 납니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 HealthyWhite+ HX8922/90 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

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면책 조항

  1. 일반 칫솔과 비교 시

  2. 일반 세정 모드에서 1일 2분간 2회 사용 기준