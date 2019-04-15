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- 소프트 파우치
- iPhone 내장 컨트롤
L2BO/00
어디에서나 고음질, 최상의 품질
마이크가 장착된 Fidelio L2 헤드폰은 음질과 편안함에 있어 최고의 표준을 정립하여 뛰어난 청취 환경을 제공합니다. 최대한 원음 그대로의 자연스러운 음질을 구현하도록 설계되었으며, 오랫동안 편안하게 착용할 수 있도록 제작되었습니다.모든 혜택 보기
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최상의 오디오 성능을 제공하는 고해상도 오디오는 16bit/44.1kHz CD 형식에 비해 본래의 스튜디오 마스터링 녹음에 더욱 충실한 음질을 재현합니다. 고해상도 오디오는 이러한 뛰어난 음질로 음악 애호가들에게 최고의 사운드 동반자가 되어줍니다. Fidelio 헤드폰은 HRA 음질 승인 기준에 요구되는 엄격한 규격을 준수합니다. 고해상도 음원과 기존 일반 음원을 모두 Fidelio 헤드폰의 부드러운 확장 고주파로 더욱 풍부하게 즐길 수 있습니다.
네오디뮴 드라이버는 모든 음악의 역동적인 음에 그대로 반응합니다. 중저주파를 더하는 중앙 벤트가 포함된 디자인을 통해, 선명하고 풍부한 저음과 투명한 중간음을 전달하는 음향 에너지를 생산합니다. 또한 경음 코일을 갖추어 더욱 선명한 사운드를 제공하고 음악 속도에 빠르게 대응합니다.
알루미늄 덮개는 원치 않는 진동과 울림을 차단합니다. 안정감을 더하는 특수 플라스틱에 연결되어, 진동을 최대한 효과적으로 억제하면서도 정확하고 섬세한 사운드를 만들어 냅니다.
Fidelio L2은 오랜 시간 편안한 청취를 위하는 사용자를 위해 고급 재질을 엄선하여 제작되었습니다. 고급 메모리 폼 이어패드는 인체공학적 디자인을 갖추어, 귀 형태에 착 들어 맞는 외관뿐 아니라 최고의 중저음 반응을 간직하면서도 외부 소리를 차단하는 기능까지 발휘합니다.
이어컵의 자연스러운 각도와 맞추어 미리 조율된 드라이버는 사운드를 이도(耳道)에 직접 제공합니다. 사운드가 바깥쪽 귀에 반사되지 않을 때 일어나는 음조 현상이 훨씬 줄어드는 동시에, 보다 사실적인 음향과 향상된 착용감을 느낄 수 있습니다.
세미 오픈의 뒷면 디자인은 개방형 후면의 균형 있고 투명한 사운드와 완전 밀폐형 후면의 깊은 중저음 및 소음 차단 기능을 결합합니다. 어쿠스틱 그릴에는 소음 차단을 위한 음향 저항성 고품질 직물이 사용되어 소리의 누출을 최소화하고 주변 소음을 차단합니다.
범용 리모콘, 마이크, 6.3mm 어댑터 및 파우치가 제공됩니다.
이 스피커는 균형 있는 사운드를 위해 세심한 테스트를 거쳤습니다.
탁월한 소음 차단과 공간감을 갖춘 음악 감상
알루미늄/천연 가죽/프로테인 레더 및 패브릭 등 최고급 디자인
사운드
연결
외부 상자
포장 크기
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