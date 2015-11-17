L2BO/00
어디에서나 고음질, 최상의 품질
마이크가 장착된 Fidelio L2 헤드폰은 음질과 편안함에 있어 최고의 표준을 정립하여 뛰어난 청취 환경을 제공합니다. 최대한 원음 그대로의 자연스러운 음질을 구현하도록 설계되었으며, 오랫동안 편안하게 착용할 수 있도록 제작되었습니다.
고해상도 오디오
Over-ear
고급스러운 메모리 폼 쿠션
평면 접이식
알루미늄 덮개는 원치 않는 진동과 울림을 차단합니다. 안정감을 더하는 특수 플라스틱에 연결되어, 진동을 최대한 효과적으로 억제하면서도 정확하고 섬세한 사운드를 만들어 냅니다.
세미 오픈의 뒷면 디자인은 개방형 후면의 균형 있고 투명한 사운드와 완전 밀폐형 후면의 깊은 중저음 및 소음 차단 기능을 결합합니다. 어쿠스틱 그릴에는 소음 차단을 위한 음향 저항성 고품질 직물이 사용되어 소리의 누출을 최소화하고 주변 소음을 차단합니다.
탁월한 소음 차단과 공간감을 갖춘 음악 감상
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
크리스킴
17/11/2015
한국
가성비 뛰어난 레퍼런스 급 헤드폰
이만한 가격대에 레퍼런스 급 헤드폰은 구하기 힘들것 같다. 지금껏 들어본 헤드폰 중에서 가장 뛰어난 성능인것 만은 확실하다. 레퍼런스 급의 헤드폰들과 견주어도 손색이 없다. 하지만 A/S 부분이나 액세서리 를 따로 구매할 수 없는것이 불만이다. 또한 헤드폰 이어패드를 교환할 수 없는 것이 안타깝다. 헤드폰 이어패드도 A/S 로 가능한지 알 고 싶습니다. 이것만 된다면 정말 괜찮은 헤드폰임에는 틀림 없다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Fidelio L2BO 마이크 장착 헤드폰에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Fidelio L2BO 마이크 장착 헤드폰에 대해 작성되었습니다.