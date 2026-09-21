새로 만들기
L5/97
리스너를 위해 완성된 디자인
사랑하는 음악이 마음껏 숨 쉴 수 있는 공간을 선사하세요. 이 프리미엄 오버이어 무선 헤드폰은 정교한 Fidelio 사운드에 탁월한 편안함과 가장 지능적인 노이즈 제어 기술을 결합했습니다. 헤드폰을 착용하는 순간 새로운 세계로 빠져들게 됩니다.
정교하고 자연스러운 사운드
적응형 노이즈 캔슬링
하루 종일 편안한 초경량 착용감
탁월한 통화 품질
실크 서스펜션을 적용한 맞춤형 세라믹 코팅 돔 드라이버가 음악에 깊이 빠져들게 하는 균형 잡힌 자연스러운 사운드를 구현합니다. 탄탄하고 절제된 저음부터 따뜻한 중음, 반짝이는 고음, 정밀한 악기 분리까지, 좋아하는 트랙의 모든 디테일을 여유롭게 펼쳐냅니다.
더욱 스마트해진 알고리즘이 주변 환경과 헤드폰의 착용 상태에 지속적으로 맞춰져, 간편하게 몰입감 넘치는 청취를 즐길 수 있습니다. 움직일 때 이어컵의 밀폐 상태가 달라지면 이를 보정하고, 조용한 환경에서는 주변 소리 듣기 모드가 자동으로 활성화됩니다. 어떻게 움직이든, 어디를 가든 몰입감과 주변 인식의 균형을 꼭 알맞게 유지합니다.
정밀 설계된 프레임과 부드러운 프로틴 레더 헤드밴드가 무게를 고르게 분산하며, 타원형 이어컵은 외부 소음을 효과적으로 차단합니다. 터치 감지 패널로 손쉽게 볼륨을 조절할 수 있으며, 헤드폰을 벗으면 음악이 일시 정지됩니다.
리뷰