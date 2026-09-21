그 어느 때보다 정교하게 조율된 적응형 노이즈 캔슬링

더욱 스마트해진 알고리즘이 주변 환경과 헤드폰의 착용 상태에 지속적으로 맞춰져, 간편하게 몰입감 넘치는 청취를 즐길 수 있습니다. 움직일 때 이어컵의 밀폐 상태가 달라지면 이를 보정하고, 조용한 환경에서는 주변 소리 듣기 모드가 자동으로 활성화됩니다. 어떻게 움직이든, 어디를 가든 몰입감과 주변 인식의 균형을 꼭 알맞게 유지합니다.