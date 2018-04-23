최대 1200lm에 이르는 32개의 고품질 LED 조명

32개의 고품질 백색 LED가 장착된 필립스 CBH51은 유용한 듀얼 전원 모드를 제공합니다. Boost 모드는 1200루멘의 광 출력을 제공하므로 세부적인 디테일까지 놓치지 않고 확인할 수 있습니다. 또한 플러그를 뽑은 상태에서 더욱 오랫동안 램프를 사용하려면, 배터리 수명을 아낄 수 있도록 에코 모드를 선택하면 됩니다. 500루멘으로 출력을 줄이면 최대 5.5시간 동안 고품질의 조명을 얻을 수 있습니다.