LPL56X1
전문가용 유무선 보닛 조명
필립스 CBH51 전문가용 LED 보닛 작업 램프는 최대 1200lm의 조도를 제공합니다. 뛰어난 밝기의 120° 와이드 빔 각도로 전체 엔진 구획을 비춰 줍니다. 확장형 후크로 자동차에 장착할 수 있으며 유무선 전원 공급 제품 중에서 선택이 가능합니다.
32개의 고품질 LED
듀얼 모드: 케이블 및 무선
1200lm 및 120° 와이드 빔 각도
내장형 텔레스코픽 후크
필립스 CBH51 LED 하이브리드 프로페셔널 보닛 램프는 32개의 강력한 LED를 갖추고 있어 어둠에도 지지 않는 강렬한 백색광과 밝은 와이드 빔을 제공합니다. 작업 시 선명한 시야를 확보할 수 있도록 설계된 6000 켈빈의 백색광이 눈을 편안하게 해주어 작업 시 피로가 덜해집니다.
32개의 고품질 백색 LED가 장착된 필립스 CBH51은 유용한 듀얼 전원 모드를 제공합니다. Boost 모드는 1200루멘의 광 출력을 제공하므로 세부적인 디테일까지 놓치지 않고 확인할 수 있습니다. 또한 플러그를 뽑은 상태에서 더욱 오랫동안 램프를 사용하려면, 배터리 수명을 아낄 수 있도록 에코 모드를 선택하면 됩니다. 500루멘으로 출력을 줄이면 최대 5.5시간 동안 고품질의 조명을 얻을 수 있습니다.
필립스 CBH51이 제공하는 120°의 와이드 빔 각도로 작업 공간 전체가 밝게 비춰집니다. 이 조명의 넓고 밝은 빔을 사용하면 작업 시 모든 디테일을 빠짐 없이 확인할 수 있습니다.
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