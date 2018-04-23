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CBH51하이브리드 알루미늄 보닛 LED 램프

LPL56X1

전문가용 유무선 보닛 조명

필립스 CBH51 전문가용 LED 보닛 작업 램프는 최대 1200lm의 조도를 제공합니다. 뛰어난 밝기의 120° 와이드 빔 각도로 전체 엔진 구획을 비춰 줍니다. 확장형 후크로 자동차에 장착할 수 있으며 유무선 전원 공급 제품 중에서 선택이 가능합니다.

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업무 효율을 높이는 가시성의 개선

전문가용 유무선 보닛 조명

  • 32개의 고품질 LED

  • 듀얼 모드: 케이블 및 무선

  • 1200lm 및 120° 와이드 빔 각도

  • 내장형 텔레스코픽 후크

어둠에 지지 않는 밝은 자연광

필립스 CBH51 LED 하이브리드 프로페셔널 보닛 램프는 32개의 강력한 LED를 갖추고 있어 어둠에도 지지 않는 강렬한 백색광과 밝은 와이드 빔을 제공합니다. 작업 시 선명한 시야를 확보할 수 있도록 설계된 6000 켈빈의 백색광이 눈을 편안하게 해주어 작업 시 피로가 덜해집니다.

최대 1200lm에 이르는 32개의 고품질 LED 조명

최대 1200lm에 이르는 32개의 고품질 LED 조명

32개의 고품질 백색 LED가 장착된 필립스 CBH51은 유용한 듀얼 전원 모드를 제공합니다. Boost 모드는 1200루멘의 광 출력을 제공하므로 세부적인 디테일까지 놓치지 않고 확인할 수 있습니다. 또한 플러그를 뽑은 상태에서 더욱 오랫동안 램프를 사용하려면, 배터리 수명을 아낄 수 있도록 에코 모드를 선택하면 됩니다. 500루멘으로 출력을 줄이면 최대 5.5시간 동안 고품질의 조명을 얻을 수 있습니다.

디테일을 빠짐 없이 확인할 수 있는 120° 와이드 빔 각도

디테일을 빠짐 없이 확인할 수 있는 120° 와이드 빔 각도

필립스 CBH51이 제공하는 120°의 와이드 빔 각도로 작업 공간 전체가 밝게 비춰집니다. 이 조명의 넓고 밝은 빔을 사용하면 작업 시 모든 디테일을 빠짐 없이 확인할 수 있습니다.

기술 사양

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