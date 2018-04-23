고도로 정확한 색 일치를 필요로 하는 작업에 적합한 CRI 92

연색성 지수(CRI)가 높을수록 정확한 색상을 식별하기가 쉬워집니다. CRI 값이 낮은 램프를 사용하면 일부 색상이 부자연스럽게 보이곤 합니다. CRI가 90 이상인 광원은 정확한 색 일치가 필요한 작업에 최적입니다. Lumileds Luxeon LED가 장착된 필립스 MatchLine MDLS는 CRI가 92인 빛을 제공합니다. 이와 같은 강력한 광원을 통해 진정한 색을 파악할 수 있습니다. 필립스와 함께라면 분광계 없이도 필요한 색상을 신속하게 파악할 수 있으므로 색 일치 오류란 남의 이야기가 됩니다.