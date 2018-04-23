LPL583MODX1
생생한 색상. 전문가를 위한 설계.
신속한 색상 확인과 큰 규모의 도장 작업에 적합한 필립스 MatchLine MDLS CRI는 올인원 LED 작업등입니다. 개별 3모듈의 강력한 백색광으로 생생한 색상이 완벽하게 구현되고 탁월한 마감 처리를 위한 360° 제어가 가능합니다.
생생한 자연광
360° 조명 - 1500/750 lm
고내구성 배터리
IK07/IP54에 따른 강한 내성
필립스 MatchLine MDLS의 각 모듈은 두 가지 조명 모드를 제공합니다. 더욱 강력해진 Boost 모드는 500루멘을 제공하므로 페인트의 미세한 디테일을 확인하는 데 적합합니다. 일상적인 조명 요구 사항을 충족시키고 배터리 수명을 연장해주는 일반 모드는 250루멘을 제공합니다. 보다 강력한 조명이 필요한 경우라면 3개의 모듈을 결합하여 1,500루멘까지도 사용할 수 있습니다.
연색성 지수(CRI)가 높을수록 정확한 색상을 식별하기가 쉬워집니다. CRI 값이 낮은 램프를 사용하면 일부 색상이 부자연스럽게 보이곤 합니다. CRI가 90 이상인 광원은 정확한 색 일치가 필요한 작업에 최적입니다. Lumileds Luxeon LED가 장착된 필립스 MatchLine MDLS는 CRI가 92인 빛을 제공합니다. 이와 같은 강력한 광원을 통해 진정한 색을 파악할 수 있습니다. 필립스와 함께라면 분광계 없이도 필요한 색상을 신속하게 파악할 수 있으므로 색 일치 오류란 남의 이야기가 됩니다.
페인트 작업의 품질이 중요할 때, 그림자는 용납할 수 있는 문제가 아닙니다. 필립스 MatchLine MDLS는 3개의 별도 라이트 모듈이 함께 제공되기 때문에 조명을 투사하여 360° 그림자 없는 커버리지를 얻을 수 있습니다. 각 모듈의 헤드가 300° 회전하는 MDLS는 조명 방향 조절이 용이하므로 결점 없는 마무리가 가능해집니다.
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