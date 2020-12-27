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단종됨

Power Alkaline배터리

LR036P20BP/59

에너지 소모량이 많은 모든 장치에 적합

전자 장난감이나 휴대용 오디오와 같은 오늘날의 전자 제품은 그 어느 때보다 전력 소모량이 많습니다. 파워 알카라인 필립스 배터리를 사용하면 전자 제품을 보다 오랜 시간 동안 사용할 수 있습니다.

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에너지 소모량이 많은 모든 장치에 적합

  • AAA/AA

  • 알카라인

물류 파트너인 Green Eletron을 통해 배터리 폐기

물류 파트너인 Green Eletron을 통해 배터리 폐기

당사의 역물류 파트너인 Green Eletron을 통해 책임 있는 방식으로 배터리를 폐기하여 환경과 인류의 건강에 기여하세요. 수집 지점에 대한 자세한 정보는 웹사이트 https://www.greeneletron.org.br/pilhas를 참조하세요.

최대 10년까지 사용이 가능한 배터리

대부분의 배터리는 사용하지 않을 때 에너지가 소진됩니다. 하지만 필립스의 배터리는 사용하지 않더라도 유효 기간 동안에는 최소 80% 이상의 초기 에너지를 보유합니다.

알카라인 기술은 에너지가 많이 필요한 장치에 이상적입니다.

알카라인 기술은 에너지 소모가 많은 장치에 전력을 제공합니다.

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면책 조항

  1. 당사의 역물류 파트너인 Green Eletron을 통해 책임 있는 방식으로 배터리를 폐기하여 환경과 인류의 건강에 기여하십시오. 수집 지점에 대한 자세한 정보는 웹사이트 https://www.greeneletron.org.br/pilhas를 참조하십시오.