단종됨
LR6P2B/59
에너지 소모량이 많은 모든 장치에 적합
전자 장난감이나 휴대용 오디오와 같은 오늘날의 전자 제품은 그 어느 때보다 전력 소모량이 많습니다. 파워 알카라인 필립스 배터리를 사용하면 전자 제품을 보다 오랜 시간 동안 사용할 수 있습니다.
AA
알카라인
이러한 필립스 배터리에는 카드뮴, 수은, 납과 같은 유해한 중금속이 없습니다.
당사의 역물류 파트너인 Green Eletron을 통해 책임 있는 방식으로 배터리를 폐기하여 환경과 인류의 건강에 기여하세요. 수집 지점에 대한 자세한 정보는 웹사이트 https://www.greeneletron.org.br/pilhas를 참조하세요.
필립스는 사용자의 요구를 충족시키기 위해 가장 자주 사용하는 배터리(AA, AAA, C, D, 9V)로 구성된 다양한 패키지를 통해 완전한 포트폴리오를 제공합니다.
리뷰
당사의 역물류 파트너인 Green Eletron을 통해 책임 있는 방식으로 배터리를 폐기하여 환경과 인류의 건강에 기여하십시오. 수집 지점에 대한 자세한 정보는 웹사이트 https://www.greeneletron.org.br/pilhas를 참조하십시오.