차량용 건강 및 웰빙
모든 시리즈
OlfaPure 차량용 아로마 카트리지 - 라벤더
LUMAC103BLKX1
기분을 끌어올릴 수 있는 향을 선택하세요
라벤더와 유칼립투스가 혼합된 차분한 향기로 일상생활의 스트레스를 날려버리세요.
꾸밈 없는
OlfaPure 7100에서 사용하는 향수는 테스트를 통해 국제 향료 협회(International Fragrance Association (IFRA)) 기준을 준수하도록 합니다. 이 기준은 향이 올바른 양의 에센셜 오일을 함유하는지 점검하여 모든 성분이 사용하기 안전한지 확인합니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
리뷰
이 상품을 가장 먼저 리뷰하십시오
필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다. 언제든지 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다. 이는 무슨 의미입니까?
개인정보의 수집, 이용 동의 자세한 내용
개인정보 수집 및 이용 동의 자세한 내용