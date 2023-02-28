IFRA 안전 기준을 준수하는 아로마

OlfaPure 7100에서 사용하는 향수는 테스트를 통해 국제 향료 협회(International Fragrance Association (IFRA)) 기준을 준수하도록 합니다. 이 기준은 향이 올바른 양의 에센셜 오일을 함유하는지 점검하여 모든 성분이 사용하기 안전한지 확인합니다.