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OlfaPure차량용 아로마 카트리지 - 솔라리움

LUMAC105BLKX1

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스파에 있는 듯한 편안함을 주는 향기로 현대 일상의 스트레스를 완화해 보세요.

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편안한 드라이빙을 경험할 수 있는 향

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Choose the right aroma to enhance your mood

IFRA 안전 기준을 준수하는 아로마

OlfaPure 7100에서 사용하는 향수는 테스트를 통해 국제 향료 협회(International Fragrance Association (IFRA)) 기준을 준수하도록 합니다. 이 기준은 향이 올바른 양의 에센셜 오일을 함유하는지 점검하여 모든 성분이 사용하기 안전한지 확인합니다.

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