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기분을 끌어올릴 수 있는 향을 선택하세요
OlfaPure 7100 프리시젼 디퓨저와 주행할 때마다 편안함을 더 많이 느껴 보세요. 플러그 앤 플레이 카트리지가 프랑스에서 제작한 향수를 내보내 긴장을 풀고 집중을 유지할 수 있도록 하며, 멀미를 줄여주고 공기를 상쾌하게 만듭니다.
정밀한 향기 배출
향에 둔감해지지 않음
더 안전한 드라이 디퓨전 기술
프랑스산 향 10가지
한 번에 4개의 향 장착
필립스 OlfaPure 7100 차량용 아로마 디퓨저를 사용하면 운전 중 분위기에 맞는 완벽한 향기를 선택할 수 있습니다. 전 세계 향기의 중심인 프랑스에서 심혈을 기울여 만든 다양한 향기로 운전할 때마다 더 큰 편안함을 느껴보세요. OlfaPure는 스트레스를 주는 통근 시간에 긴장을 풀거나, 장거리 주행 시 집중력을 높이거나, 멀미 증상을 완화하거나 공기를 상쾌하게 하고 싶을 때 등 적절한 향을 퍼지게 합니다. 버튼만 누르면 이 모든 것이 가능합니다.
필립스 OlfaPure 7100은 보다 발전된 발향 방식인 드라이 에어 디퓨전 기술을 사용합니다. 드라이 에어 디퓨전은 향수 또는 활성 성분이 주입된 소재 위에 가압된 공기 흐름을 적용하는 방식으로 작동합니다. 이로 인해 입자가 공기에 방출되는 것을 최소화하여 VOC(휘발성 유기 화합물) 및 기타 부적합한 입자량이 적습니다. 이는 특히 호흡기 질환이 있는 사람들에게 더 건강한 공기가 제공됨을 뜻합니다.
4개의 플러그 앤 플레이 카트리지 슬롯이 있는 필립스 OlfaPure 7100은 다양한 향 10가지 중에서 원하는 4가지 향을 선택하여 넣을 수 있습니다. 각 향은 프랑스 남부 지역의 고급 성분으로 제작되었습니다. 따라서 기분에 따라 또는 어떤 여행이냐에 따라 버튼 하나로 완벽한 분위기를 조성하는 향을 선택할 수 있습니다. 수명이 긴 각 카트리지는 수명이 다할 때까지 일정한 용량으로 향을 방출합니다. 또한 카트리지를 교환할 시기가 되면 알림이 제공됩니다.
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