한 번만 탭하면 환상적인 4가지 향기 중에서 선택 가능

4개의 플러그 앤 플레이 카트리지 슬롯이 있는 필립스 OlfaPure 7100은 다양한 향 10가지 중에서 원하는 4가지 향을 선택하여 넣을 수 있습니다. 각 향은 프랑스 남부 지역의 고급 성분으로 제작되었습니다. 따라서 기분에 따라 또는 어떤 여행이냐에 따라 버튼 하나로 완벽한 분위기를 조성하는 향을 선택할 수 있습니다. 수명이 긴 각 카트리지는 수명이 다할 때까지 일정한 용량으로 향을 방출합니다. 또한 카트리지를 교환할 시기가 되면 알림이 제공됩니다.