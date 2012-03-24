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- Fidelio M1
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M1/00
어디에서나 고음질, 최상의 품질
필립스 Fidelio M1은 최상의 음질과 편안함을 제공하여 이동 중에도 최적의 사운드를 즐길 수 있습니다. 완벽한 소음 차단은 물론 가벼우면서도 견고하게 제작되어 어디에서나 진정한 고선명 음질을 누릴 수 있습니다.모든 혜택 보기
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인라인 마이크, 픽업 버튼 및 파우치 포함
고급 가죽과 알루미늄 등 최고급 재질
어쿠스틱 밀폐형은 특별히 설계된 리본식 잠금으로 귀 내부에서 소리가 새어나가지 않아 섬세하게 사운드를 구현합니다. 이로 인해 중저음이 탁월하게 확장됩니다.
최상의 소음 차단 기능을 자랑하는 어쿠스틱 밀폐형 뒷면 구조
어쿠스틱 밀폐형 뒷면 구조에는 전략적으로 벤트가 달린 이어셸에 BRS(Bass Reflex 시스템)가 구현되어 있습니다. 귀 안의 기압을 조절하여 최적의 어쿠스틱 반향에 적합하도록 환경을 조절합니다. 여기에 어쿠스틱 귀마개까지 더해, 선명하고 섬세한 사운드를 구분하여 정밀하게 사운드를 그대로 유지하면서 다이나믹한 중저음을 전달합니다.
M1의 2중 이어셸은 울림을 줄이고 진동을 억제하여 매우 정밀하고 섬세한 음질을 구현합니다. 탄탄한 레이어식 구조로 내구성과 편안함을 보장하는 M1은 오랫동안 당신의 이상적인 음악 감상의 동반자가 될 것입니다.
가장 자연스러운 음향을 제공할 수 있도록 각 스피커 드라이버를 엄선하여 튜닝 및 테스트하였습니다. 40mm 드라이버는 고성능 네오디뮴 마그넷을 사용하여 넓은 동적 범위에서도 진정한 고선명 음질을 전달합니다.
Fidelio M1에 사용된 소재는 장기간 착용해도 편안함을 주면서도 뛰어난 사운드를 제공할 수 있도록 고급 재질을 엄선하여 제작되었습니다. 인체공학적 디자인을 갖춘 메모리 폼 고급 통기성 이어패드는 귀 형태에 꼭 맞는 외관뿐 아니라 외부 소리를 차단하고, 최고의 중저음을 제공합니다. 프로테인 레더와 천으로 균형 잡힌 외관을 자랑하는 외부 쿠션이, 귀 바깥쪽에 가해지는 압력과 열 발산을 줄이도록 설계되었기 때문에, M1은 느낌도 사운드도 탁월합니다.
뛰어난 신호 전송을 위한 패브릭 소재 무산소 케이블
균형 있는 사운드를 위해 세심하게 테스트한 스피커
안목 있는 음악 애호가들을 대상으로 선호하는 음향에 대해 광범위한 조사를 거쳐 인기 있는 사운드 특성 및 밸런스 등의 정보를 파악했습니다. 이를 바탕으로 필립스 음향 엔지니어는 청취자가 사운드를 식별하는 데 영향을 주는 모든 세부 사항을 조정하여 Fidelio M1을 완성했습니다. 귀가 소리를 반사하고 공명하는 방식까지 잡아내는 섬세함을 느껴보십시오. 필립스 M1 헤드폰은 현대의 녹음 스타일을 비롯해 어떤 음악이든 가능한 원음 그대로 재현할 수 있도록 설계되었습니다.
사운드
연결
외부 상자
포장 크기
제품 규격
액세서리
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