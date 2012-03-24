안목 높은 청취자들이 선호하는 선명한 주파수 응답

안목 있는 음악 애호가들을 대상으로 선호하는 음향에 대해 광범위한 조사를 거쳐 인기 있는 사운드 특성 및 밸런스 등의 정보를 파악했습니다. 이를 바탕으로 필립스 음향 엔지니어는 청취자가 사운드를 식별하는 데 영향을 주는 모든 세부 사항을 조정하여 Fidelio M1을 완성했습니다. 귀가 소리를 반사하고 공명하는 방식까지 잡아내는 섬세함을 느껴보십시오. 필립스 M1 헤드폰은 현대의 녹음 스타일을 비롯해 어떤 음악이든 가능한 원음 그대로 재현할 수 있도록 설계되었습니다.