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마이크로 Hi-Fi 시스템

MC147/61

컴팩트한 디자인이 제공하는 최고의 사운드

놀라울만큼 컴팩트한 디자인에서 최고의 사운드로 음악을 즐기세요. MC147 마이크로 시스템이 풍부한 음악 청취 환경을 통해 활력을 불어 넣어줍니다. 재생 버튼만 누르면 방 안을 가득 채우는 웅장한 사운드와 다이나믹한 중저음을 즐기실 수 있습니다.

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컴팩트한 디자인이 제공하는 최고의 사운드

  • CD 재생

  • 컴팩트형 디자인

CD, CD-R 및 CD-RW 디스크 재생

필립스는 출시 중인 대다수의 디스크와 호환되는 제품을 생산하는 기업으로 잘 알려져 있습니다. 이 오디오 시스템은 CD, CD-R 및 CD-RW에 저장된 음악을 모두 재생해 줍니다. CD 한 장에는 최대 10시간 분량의 음악이 저장됩니다. CD-RW가 지원된다는 것은(CD-RW 호환성) 오디오 시스템을 이용해 CD-R과 CD-RW 디스크를 모두 재생할 수 있다는 뜻입니다. CD-R 디스크는 한번만 레코딩하여 오디오 CD 플레이어에서 재생할 수 있지만, CD-RW 디스크는 여러 번 기록하고 다시 쓸 수 있으며 호환되는 오디오 CD 플레이어에서만 재생할 수 있습니다.

보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost

보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 누르면 음악의 베이스 음이 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 중저음 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.

자동 정지 스테레오 카세트 데크

자동 정지 스테레오 카세트 데크

기술 사양

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