CD, CD-R 및 CD-RW 디스크 재생

필립스는 출시 중인 대다수의 디스크와 호환되는 제품을 생산하는 기업으로 잘 알려져 있습니다. 이 오디오 시스템은 CD, CD-R 및 CD-RW에 저장된 음악을 모두 재생해 줍니다. CD 한 장에는 최대 10시간 분량의 음악이 저장됩니다. CD-RW가 지원된다는 것은(CD-RW 호환성) 오디오 시스템을 이용해 CD-R과 CD-RW 디스크를 모두 재생할 수 있다는 뜻입니다. CD-R 디스크는 한번만 레코딩하여 오디오 CD 플레이어에서 재생할 수 있지만, CD-RW 디스크는 여러 번 기록하고 다시 쓸 수 있으며 호환되는 오디오 CD 플레이어에서만 재생할 수 있습니다.