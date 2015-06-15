단종됨
MCM1350/61
소리에 힘을 더하다
USB Direct와 오디오 입력을 이용해 휴대용 음악 플레이어에서 좋아하는 모든 음악을 감상하실 수 있습니다. 필립스 마이크로 뮤직 시스템은 MP3-CD와 CD-R/RW의 재생도 지원합니다. 30RMS 최대 출력 전원과 Bass Reflex 스피커는 웅장한 사운드와 강력한 중저음을 제공합니다.
CD, MP3-CD, USB, FM
30W
Bass Reflex 스피커 시스템은 컴팩트형 확성기 박스 시스템을 통해 깊은 중저음을 느끼게 해줍니다. 또한 기존의 확성기 박스 시스템과는 다르며 우퍼와 음향 효과를 고려해 정렬하는 중저음 파이프가 추가되어 시스템의 저주파 롤오프(roll-off)를 최적화합니다. 따라서 보다 풍부한 중저음을 내고 왜곡도 줄어들게 됩니다. 시스템은 중저음 파이프의 공기를 울려 퍼지게 하여 기존의 우퍼처럼 진동하는 방식으로 작동합니다. 또한 우퍼의 반응이 결합된 시스템은 전체적인 저주파 음향을 확장하여 완전히 새로운 차원의 깊이 있는 중저음을 만들어 냅니다.
프리셋을 원하는 스테이션에 맞춘 후 프리셋 버튼을 누른 채로 기다리기만 하면 주파수가 기억됩니다. 프리셋 라디오 스테이션이 저장되므로, 매번 주파수를 직접 찾을 필요 없이 좋아하는 라디오 스테이션을 빠르게 청취할 수 있습니다.
모터 작동식 슬라이딩 전면 도어가 슬림한 시스템 디자인에 품위를 더해 줍니다. 세련되고 기능적인 이 디스크 보호용 도어는 버튼 터치 한 번만으로 수직으로 부드럽게 미끄러져 올라가고 내려오므로 언제든지 음악 선곡을 변경할 수 있습니다. 편안히 기대 앉아 투명 창을 통해 디스크가 회전하는 것을 보면서 역동적인 사운드를 즐겨 보십시오.
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