단종됨
MCM149/61
올인원 마이크로 시스템
컴팩트하고 감각적인 디자인의 MCM149 마이크로 시스템의 환상적인 사운드를 경험하세요. 강력한 Dynamic Bass Boost 기능으로 좋아하는 MP3-CD 음악을 마음껏 즐기세요.
MP3/WMA-CD 재생
컴팩트형 디자인
Dynamic Bass Boost를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 누르면 음악의 베이스 음이 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 중저음 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.
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디지털 사운드 컨트롤(DSC)은 사전 설정된 재즈, 록, 팝 및 클래식 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.
리뷰