단종됨
MCM159/61
MP3 재생 장치를 갖춘
컴팩트하고 감각적인 디자인의 MCM159 마이크로 시스템의 환상적인 사운드를 경험하세요. 강력한 Dynamic Bass Boost 기능으로 좋아하는 MP3-CD 음악을 마음껏 즐기세요.
MP3/WMA-CD 재생
컴팩트형 디자인
사용이 간편한 리모콘 포함
오디오 압축 기술을 사용하면 대용량 디지털 음악 파일의 음질을 크게 떨어뜨리지 않고도 크기를 10배 줄일 수 있습니다. MP3 또는 WMA는 필립스 플레이어에서 디지털 음악 세계를 즐기기 위한 압축 형식입니다. 인터넷 음악 사이트에서 MP3 또는 WMA 노래를 다운로드하거나 오디오 CD를 전환하고 플레이어로 옮겨 MP3 또는 WMA 음악 파일을 만듭니다.
이 시스템의 총 출력 파워는 4W RMS입니다. RMS는 제곱 평균(Root Mean Square), 즉 전형적인 오디오 측정, 더 정확히는 오디오 증폭기에서 확성기로 전송되는 전력을 의미하며 와트로 측정됩니다. 발생하는 음향은 확성기로 전송되는 전력량과 그 감도에 따라 결정됩니다. 전력이 높을수록 스피커에서 방출되는 음향 파워가 훌륭해지는 것입니다.
리뷰