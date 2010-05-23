단종됨
MCM169/61
사운드에 사로잡히다
보다 편리한 음악 감상을 위해 필립스 클래식 마이크로 뮤직 시스템은 CD에서 USB 장치로 모든 음악을 리핑할 수 있습니다. 또한 Dynamic Bass Boost가 탁월한 사운드를 더합니다.
CD 리핑
필립스 Hi-Fi 시스템의 USB 포트에 장치를 연결하십시오. 장치의 디지털 음악이 바로 재생됩니다. 이제 가족이나 친구들과 소중한 추억을 공유할 수 있습니다.
디지털 사운드 컨트롤(DSC)은 사전 설정된 재즈, 록, 팝 및 클래식 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.
USB 대용량 저장 장치를 필립스 오디오 시스템의 USB 포트에 연결하고, CD에서 USB 장치나 MP3 플레이어로 좋아하는 음악의 레코딩을 시작해 보십시오. 직접 MP3 디지털 레코딩을 통하여 나만의 MP3 파일을 만들 수 있습니다.
리뷰
DRM(디지털 권한 관리)이 적용된 음악은 지원하지 않습니다.