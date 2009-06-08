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클래식 마이크로 사운드 시스템

MCM207/12

사운드에 사로잡히다

필립스 클래식 마이크로 뮤직 시스템으로 탁월한 사운드를 경험하세요. USB 다이렉트 또는 MP3 링크를 통해 좋아하는 MP3 또는 WMA 음악을 재생할 수 있습니다. 원목 마감 스피커의 품격있는 디자인이 전하는 세련된 스타일을 더했습니다.

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멋진 음악과 함께하는 휴식

사운드에 사로잡히다

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자동 정지 카세트 데크

자동 정지 카세트 데크

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보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost

보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 누르면 음악의 베이스 음이 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 중저음 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.

휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크

휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크

MP3 링크 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 MP3 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 MP3 링크 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 연결하기만 하면 됩니다.

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