단종됨
MCM302/12
사운드에 사로잡히다
필립스 컴포넌트 마이크로 뮤직 시스템으로 풍부한 음향을 즐기십시오. USB 다이렉트 또는 MP3 링크를 사용하여 원하는 휴대용 음악을 재생하십시오. DSC(디지털 사운드 컨트롤)는 개인의 음악적 취향에 따라 설정을 최적화하며, 고품질 스피커와 함께 세련된 디자인을 제공합니다.
50W
USB Direct 모드에서는 필립스 장치의 USB 포트에 USB 장치를 연결하기만 하면, 디지털 음악이 필립스 장치에서 바로 재생됩니다.
라디오 데이터 시스템(RDS)이 달려 있어 주파수를 기억하지 않고도 라디오 방송 채널을 맞출 수 있습니다. 표준 모드에서는 전송 주파수가 표시되지 않고 방송국 이름이 표시되므로 빠르고 손쉽게 채널을 맞출 수 있습니다. 또한, 뉴스와 방송 정보가 라디오 디스플레이에 문자로 표시됩니다. 유럽에서 통용되고 있는 RDS 문자는 라디오 방송국과 같은 주파수로 전송됩니다. 기본 RDS 디스플레이(방송국 이름)를 선택하거나 기타 문자 정보 서비스를 신청하면 됩니다.
디지털 사운드 컨트롤(DSC)은 사전 설정된 재즈, 록, 팝 및 클래식 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.
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