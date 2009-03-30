라디오 데이터 시스템(RDS)으로 방송 정보 및 데이터 서비스 이용

라디오 데이터 시스템(RDS)이 달려 있어 주파수를 기억하지 않고도 라디오 방송 채널을 맞출 수 있습니다. 표준 모드에서는 전송 주파수가 표시되지 않고 방송국 이름이 표시되므로 빠르고 손쉽게 채널을 맞출 수 있습니다. 또한, 뉴스와 방송 정보가 라디오 디스플레이에 문자로 표시됩니다. 유럽에서 통용되고 있는 RDS 문자는 라디오 방송국과 같은 주파수로 전송됩니다. 기본 RDS 디스플레이(방송국 이름)를 선택하거나 기타 문자 정보 서비스를 신청하면 됩니다.