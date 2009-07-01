단종됨
MCM710/61
매혹적인 사운드
스타일과 기술을 동시에 추구하는 사용자를 위해 특별히 제작된 필립스 MCM710은 기술력과 품질 모두를 만족시켜 드립니다. 휴대용 플레이어의 USB 다이렉트 재생으로 MP3/WMA 음악을 즐기세요.
MP3/WMA-CD
USB
디지털 사운드 컨트롤(DSC)은 사전 설정된 재즈, 록, 팝 및 클래식 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.
사운드 대역 중에서 고주파와 저주파는 사람의 귀에 잘 들리지 않는데, 특히 저음부가 그렇습니다. 라우드니스 기능을 작동하면 저음과 고음이 증폭되어 더 균형 잡힌 풍부한 사운드를 청취할 수 있습니다.
필립스 Hi-Fi 시스템의 USB 포트에 장치를 연결하십시오. 장치의 디지털 음악이 바로 재생됩니다. 이제 가족이나 친구들과 소중한 추억을 공유할 수 있습니다.
리뷰