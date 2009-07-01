음악 스타일 설정을 최적화하는 디지털 사운드 컨트롤(DSC)

디지털 사운드 컨트롤(DSC)은 사전 설정된 재즈, 록, 팝 및 클래식 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.