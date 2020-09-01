단종됨
MS5075/15
손 세안 대비 최대 80% 더 효과적인 모공 감소 및 블랙헤드 제거
독창적인 듀얼모션 기술의 필립스 비자퓨어맨(VisaPure Men)이 일상적인 세안 과정을 향상시킵니다. 클렌징 폼이나 젤과 함께 사용하면 더 효과적인 클렌징이 가능하며, 깨끗하고 매끄러우며 광채나는 피부를 만들 수 있습니다.
페이셜 클렌징 브러시
브러쉬가 진동과 동시에 회전합니다. 상하 수직 진동 방식으로 피부 표면에서 각질과 불순물을 부드럽게 분리한 후, 회전 방식으로 분리된 불순물을 말끔히 제거하고 더욱 꼼꼼하게 딥클렌징합니다. 이러한 듀얼모션이 완벽하면서도 편안한 클렌징 경험을 선사합니다.
필립스 비자퓨어맨(VisaPure Men)은 2단계 설정이 가능합니다. '마일드 클렌징'은 부드러운 평상시 클렌징에 사용하고, '딥클렌징'은 편안하면서도 강력한 클렌징 효과를 원할 때 사용합니다.
필립스 비자퓨어맨(VisaPure Men)은 피부와 수염을 부드럽게 해주어 더욱 편안한 면도를 할 수 있도록 도와줍니다.
수상 내용
4.5
5점 만점
299
리뷰
98%
의 추천 제품
jjydud
01/09/2020
한국
모공 클렌징에 아주 좋습니다.
아이가 10대가 되면서 피지가 많아 지면서 코에 블랙헤드가 많이 생겨서 구입하게되었고 클렌징 오일로 블랙헤드를 녹인후 이제품을 이용해 클렌징 해주면 블랙헤드가 눈에 뛰게 줄어들었습니다.
찬성
블랙헤드 클렌징에 효과가 좋아요
반대
아직은 없습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 MS5075/15 VisaPure Men에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-07-31
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 MS5075/15 VisaPure Men에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-07-31
우주미소
11/01/2020
한국
기능이 뛰어납니다.
피부에 자극없이 관리가 쉽고 필립스 여러 제품을 사용해 만족하고 있으나 특히, 이 제품에 만족하며 적절히 잘 사용하고 있습니다. 추천합니다.
찬성
피부 자극이 적고 관리가 편하비다.
반대
딱히 없습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 MS5075/15 VisaPure Men에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-12-11
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 MS5075/15 VisaPure Men에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-12-11
금정아저씨
05/08/2018
한국
디자인이 미려합니다
굉장히 멋진 디자인 입니다 거치대의 하단부는 뭔가 열처리가 되는것 처럼 되어있는데 그렇지는 않아요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 MS5075/15 VisaPure Men에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 MS5075/15 VisaPure Men에 대해 작성되었습니다.