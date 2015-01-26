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단종됨

오리지널 라디오

ORD7100R/00

오리지널 라디오

필립스 오리지널 라디오는 완벽한 청취 환경을 만들어 줍니다. 대표적인 1955년의 필립스 라디오 스타일 디자인으로, iPod 및 iPhone에서 동시에 재생 및 충전이 가능하며 스테레오 FM 튜너가 함께 제공됩니다.

모든 혜택 보기

오리지널 라디오

  • 30핀 커넥터 장착

  • iPod/iPhone용

  • FM

  • 10W

모닝콜과 라디오 기능을 더욱 향상시키는 무료 HomeStudio 앱

모닝콜과 라디오 기능을 더욱 향상시키는 무료 HomeStudio 앱

휴대용 장치 및 컴퓨터에 간단히 연결하여 진정한 음악을 감상할 수 있습니다. 필립스 세트의 오디오 입력(3.5mm) 포트에 장치를 연결해 보십시오. 컴퓨터 연결은 보통 헤드셋 출력구를 통해 이루집니다. 한 번 컴퓨터와 연결되면 일련의 고품질 스피커를 통해 전체 음악의 콜렉션을 바로 감상할 수 있습니다. 필립스는 보다 좋은 사운드를 더욱 간단하게 제공해 드립니다.

iPod/iPhone 동시에 재생 및 충전

iPod/iPhone 동시에 재생 및 충전

iPod/iPhone을 충전하면서 좋아하는 MP3 음악을 감상할 수 있습니다! 이 도킹 장치를 통해 휴대용 장치를 도킹 엔터테인먼트 시스템에 직접 연결할 수 있으므로 좋아하는 음악을 최고의 음질로 들을 수 있습니다. 또한 재생 중에도 iPod/iPhone을 충전할 수 있기 때문에 음악을 즐기는 중에도 배터리 방전을 걱정할 필요가 없습니다. iPod/iPhone을 이 도킹 시스템에 도킹하기만 하면 자동적으로 충전이 되는 것은 물론입니다.

iPod/iPhone가 도킹될 때 자동 시계 동기화

iPod/iPhone가 도킹될 때 자동 시계 동기화

이 도킹 시스템은 iPod/iPhone을 연결, 도킹하면 몇 초 후에 자동으로 시간이 동기화됩니다. 이 편리한 기능 덕분에 수동으로 시간을 설정할 필요가 없습니다.

기술 사양

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