iPod/iPhone 동시에 재생 및 충전

iPod/iPhone을 충전하면서 좋아하는 MP3 음악을 감상할 수 있습니다! 이 도킹 장치를 통해 휴대용 장치를 도킹 엔터테인먼트 시스템에 직접 연결할 수 있으므로 좋아하는 음악을 최고의 음질로 들을 수 있습니다. 또한 재생 중에도 iPod/iPhone을 충전할 수 있기 때문에 음악을 즐기는 중에도 배터리 방전을 걱정할 필요가 없습니다. iPod/iPhone을 이 도킹 시스템에 도킹하기만 하면 자동적으로 충전이 되는 것은 물론입니다.