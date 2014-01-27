단종됨
ORD7105C/00
오리지널 라디오
필립스 오리지널 라디오는 완벽한 청취 환경을 만들어 줍니다. 대표적인 1955년의 필립스 라디오 스타일 디자인으로, iPod 및 iPhone에서 동시에 재생 및 충전이 가능하며 스테레오 FM 튜너가 함께 제공됩니다.
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iPod/iPhone용 도킹
iPod/iPhone을 충전하면서 좋아하는 MP3 음악을 감상할 수 있습니다! 이 도킹 장치를 통해 휴대용 장치를 도킹 엔터테인먼트 시스템에 직접 연결할 수 있으므로 좋아하는 음악을 최고의 음질로 들을 수 있습니다. 또한 재생 중에도 iPod/iPhone을 충전할 수 있기 때문에 음악을 즐기는 중에도 배터리 방전을 걱정할 필요가 없습니다. iPod/iPhone을 이 도킹 시스템에 도킹하기만 하면 자동적으로 충전이 되는 것은 물론입니다.
Bass Reflex 스피커 시스템은 컴팩트형 확성기 박스 시스템을 통해 깊은 중저음을 느끼게 해줍니다. 또한 기존의 확성기 박스 시스템과는 다르며 우퍼와 음향 효과를 고려해 정렬하는 중저음 파이프가 추가되어 시스템의 저주파 롤오프(roll-off)를 최적화합니다. 따라서 보다 풍부한 중저음을 내고 왜곡도 줄어들게 됩니다. 시스템은 중저음 파이프의 공기를 울려 퍼지게 하여 기존의 우퍼처럼 진동하는 방식으로 작동합니다. 또한 우퍼의 반응이 결합된 시스템은 전체적인 저주파 음향을 확장하여 완전히 새로운 차원의 깊이 있는 중저음을 만들어 냅니다.
스마트한 디자인의 스프링식 도킹 포트를 통해 iPod 또는 iPhone을 특수 어댑터 없이도 쉽게 연결할 수 있습니다. 뿐만 아니라 보호 기능이 탁월한 케이스를 씌운 채로 iPod 또는 iPhone을 그대로 도킹하기만 하면 완벽한 음악을 즐길 수 있습니다.
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