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PET704K/00
언제 어디서나 함께 하는 즐거움
편안히 앉아 모든 긴장을 풀고 필립스 PET704의 7인치 TFT LCD에서 상영하는 영화를 감상하세요. 좋아하는 DVD 영화, MP3-CD, CD 음악을 즐기거나, 가지고 있는 JPEG 사진을 언제 어디서든 만날 수 있습니다.
차량에서 사용할 수 있는 차량용 어댑터 외에도 휴대형 플레이어를 TV에 연결하기만 하면 집에서도 DVD를 감상할 수 있습니다. 재생 기능을 제어할 수 있는 리모콘을 사용해 좋아하는 DVD를 감상하며 앉아서 휴식을 취해 보세요.
내장된 초소형 충전용 배터리는 한 번 충전으로 최대 2.5시간의 비디오 연속 재생이 가능합니다.
필립스 플레이어는 출시 중인 대부분의 DVD와 호환됩니다. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW 및 (S)VCD 디스크 이 모두를 플레이어에서 재생할 수 있습니다. DVD 드라이브의 축약식 표현인 DVD+/-R은 일반적으로 레코딩 가능한 DVD 포맷을 모두 의미합니다. 마찬가지로, DVD+/-RW는 일반적인 재기록 가능 디스크 유형을 모두 처리할 수 있습니다. SVCD는 "Super VideoCD"의 준말입니다. 더 높은 해상도로 VCD보다 더 선명한 화질을 지원하므로 SVCD의 품질은 VCD보다 훨씬 뛰어납니다.
리뷰