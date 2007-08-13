DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW 및 (S)VCD 재생

필립스 플레이어는 출시 중인 대부분의 DVD와 호환됩니다. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW 및 (S)VCD 디스크 이 모두를 플레이어에서 재생할 수 있습니다. DVD 드라이브의 축약식 표현인 DVD+/-R은 일반적으로 레코딩 가능한 DVD 포맷을 모두 의미합니다. 마찬가지로, DVD+/-RW는 일반적인 재기록 가능 디스크 유형을 모두 처리할 수 있습니다. SVCD는 "Super VideoCD"의 준말입니다. 더 높은 해상도로 VCD보다 더 선명한 화질을 지원하므로 SVCD의 품질은 VCD보다 훨씬 뛰어납니다.