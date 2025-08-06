에어백을 사용하여 수동 마사지를 시뮬레이션하고 부은 눈을 진정시킵니다.

눈 주위의 모든 부위를 커버하는 전문적으로 설계된 스마트 에어백이 함께 제공됩니다. 각 에어백을 팽창 및 수축시켜 경혈을 수동으로 주무르는 마사지를 시뮬레이션하여 눈의 통증과 불편함을 완화합니다. 마사지 중 안구를 누르지 않고 양쪽 눈을 케어할 수 있는 적절한 강도의 마사지기입니다.