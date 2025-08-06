PPM2701BK/61
다차원, 눈 케어
에어백을 사용하여 수동 마사지를 최대한 유사하게 재현하고 부은 눈을 진정시킵니다.
에어백 안마를 순환적으로 충전하고 뺄 수 있다
에어백과 안마헤드를 조합하여 지점을 정하여 안마한다
3d 에어백 풀 패키지
안전하게 볼 수 있는 창을 통해 안마와 업무를 동시에 할 수 있다
라운드 온찜질로 두 눈을 따뜻하게하고 촉촉하게 하여 눈의 피로를 풀어준다
일상 업무와 놀이에 지장을 주지 않으면서 눈의 피로를 덜어주는 시야가 확보되는 창 디자인이 특징입니다. 양쪽 중앙에 홈이 파인 디자인이 특징입니다. 에어백을 눌렀을 때 안구에 가해지는 방향 압력을 줄여 효과적인 보호 기능을 제공합니다.
안감은 아기 피부처럼 부드럽고 매끄러운 촉감의 나노 실리콘 가죽으로 제작되었습니다. 내구성과 통기성이 뛰어나 피부를 항상 건조하지 않게 해주고 연약한 눈가를 보호해줍니다. 스크러빙이 가능하여 세척이 용이합니다.
눈 주위의 모든 부위를 커버하는 전문적으로 설계된 스마트 에어백이 함께 제공됩니다. 각 에어백을 팽창 및 수축시켜 경혈을 수동으로 주무르는 마사지를 시뮬레이션하여 눈의 통증과 불편함을 완화합니다. 마사지 중 안구를 누르지 않고 양쪽 눈을 케어할 수 있는 적절한 강도의 마사지기입니다.
리뷰