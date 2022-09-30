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아이 마스크 마사지기

PPM2701BK/90

밝은 눈으로 더 나은 미래를 보세요

에어백이 장착된 마사지기가 눈을 종합적으로 관리해 주어 붓기와 건조함을 진정시킵니다. 마사지를 받으면서 좋아하는 음악을 즐겨보세요. 창문형 디자인으로 일상적인 업무와 취미 활동을 방해하지 않습니다.

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종합적인 눈 관리

밝은 눈으로 더 나은 미래를 보세요

  • 여러 부위를 누르는 마사지

  • 온열 압착

  • 무선 음악 연결

  • 나노 실리콘 가죽 안감

에어백으로 수동 마사지를 시뮬레이션하여 눈의 부기를 완화

전문적이고 지능적으로 설계된 에어백이 장착되어 눈 주위의 모든 부위를 마사지해 줍니다. 각 에어백이 팽창하고 수축하면서 수동 주무름 마사지를 시뮬레이션하여 혈점을 마사지해 주어 눈의 통증과 건조함을 완화시킵니다. 이 마사지기는 안구를 누르지 않는 적절한 강도로 마사지하여 눈을 관리해 줍니다.

눈 주위 혈액 순환을 촉진하고 피로를 완화

내장된 온도 조절기가 현재 온도를 실시간으로 수집하여 표면 온도를 약 40°C로 제어하고 자동 온도 조절식 온열 압착 기능을 실현해 줍니다. 눈 주위 혈액 순환을 촉진하고, 근육을 효과적으로 이완하며, 눈의 통증과 건조함을 없애보세요.

일에 방해되지 않고 안구에 직접적인 압력 감소

비주얼 윈도우가 설계되어 일상 업무와 취미 활동을 지연하지 않고 눈의 피로를 완화할 수 있습니다. 각 측면의 중앙 부분에는 홈이 있습니다. 에어백을 누르면 안구에 가해지는 직접적인 압박이 감소하여 효과적으로 보호할 수 있습니다.

기술 사양

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