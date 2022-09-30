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밝은 눈으로 더 나은 미래를 보세요
에어백이 장착된 마사지기가 눈을 종합적으로 관리해 주어 붓기와 건조함을 진정시킵니다. 마사지를 받으면서 좋아하는 음악을 즐겨보세요. 창문형 디자인으로 일상적인 업무와 취미 활동을 방해하지 않습니다.
여러 부위를 누르는 마사지
온열 압착
무선 음악 연결
나노 실리콘 가죽 안감
전문적이고 지능적으로 설계된 에어백이 장착되어 눈 주위의 모든 부위를 마사지해 줍니다. 각 에어백이 팽창하고 수축하면서 수동 주무름 마사지를 시뮬레이션하여 혈점을 마사지해 주어 눈의 통증과 건조함을 완화시킵니다. 이 마사지기는 안구를 누르지 않는 적절한 강도로 마사지하여 눈을 관리해 줍니다.
내장된 온도 조절기가 현재 온도를 실시간으로 수집하여 표면 온도를 약 40°C로 제어하고 자동 온도 조절식 온열 압착 기능을 실현해 줍니다. 눈 주위 혈액 순환을 촉진하고, 근육을 효과적으로 이완하며, 눈의 통증과 건조함을 없애보세요.
비주얼 윈도우가 설계되어 일상 업무와 취미 활동을 지연하지 않고 눈의 피로를 완화할 수 있습니다. 각 측면의 중앙 부분에는 홈이 있습니다. 에어백을 누르면 안구에 가해지는 직접적인 압박이 감소하여 효과적으로 보호할 수 있습니다.
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