더블 레이어 코어 설계

부드러운 구름에서 영감을 받은 경량 바디로, 무게는 약 0.43kg입니다. 내·외부에 서로 다른 밀도의 메모리폼 코어를 적용해 가볍고 부드러운 촉감을 제공하며, 목을 부드럽게 감싸 케어합니다. 메모리폼의 밀도 차이로 인해 겉은 부드럽고 속은 지지력이 있어 경추에 밀착되며, 좌우 어느 쪽이든 눌리거나 꽈배기처럼 비틀리더라도 빠르게 복원됩니다.