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Neck Massager목 마사지기

PPM3306DB/61

가볍고 부드러운 X-넥 온열 압착

4포인트 진동과 2단계 온열 압착, 360° 목 지지를 결합해 목을 부드럽고 편안하게 케어합니다

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진동으로 구현하는 ‘구름 같은’ 목 보호

가볍고 부드러운 X-넥 온열 압착

  • 4개의 실리콘 마사지 헤드

  • VibWave 가벼운 압력

  • 넓은 면적의 온열 압착

  • 360° 곡면을 따라 목 지지

  • 더블 레이어 메모리폼

더블 레이어 코어 설계

부드러운 구름에서 영감을 받은 경량 바디로, 무게는 약 0.43kg입니다. 내·외부에 서로 다른 밀도의 메모리폼 코어를 적용해 가볍고 부드러운 촉감을 제공하며, 목을 부드럽게 감싸 케어합니다. 메모리폼의 밀도 차이로 인해 겉은 부드럽고 속은 지지력이 있어 경추에 밀착되며, 좌우 어느 쪽이든 눌리거나 꽈배기처럼 비틀리더라도 빠르게 복원됩니다.

고단·저단 설계로 손끝 감각 재현

수직·수평으로 배치된 4개의 미니 마사지 헤드가 목을 눌러 손끝 마사지의 리듬을 구현해 편안하면서도 깊은 마사지를 제공합니다.

분할 고정 포인트 설계로 흔들림 없는 지지

VibWave 진동 웨이브 마이크로 모터가 4개 구역의 마사지 헤드를 구동해 반복적인 진동과 타격을 제공하며, 목에 힘을 고르게 분산해 목을 편안하게 이완시키는 상쾌하고 통증 없는 마사지 경험을 선사합니다.

기술 사양

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