제품지원

모든 시리즈

  • 단일 제품 샷
  • 단일 제품 샷

NECK MASSAGER마사지 숄

PPM3522DB/61

몸과 마음의 긴장을 풀어주는 따뜻한 주무름

여섯 가지 부위 주무름과 2단계 뜨거운 압착 기능을 결합하여 어깨, 목, 등, 허리, 다리 및 팔을 마사지하고 이완할 수 있습니다. 적합한 마사지 모드 및 강도 레벨은 사용자별로 상이합니다.

모든 혜택 보기

등 상부의 여섯 가지 부위 마사지

몸과 마음의 긴장을 풀어주는 따뜻한 주무름

  • 주무르기 및 잡기

  • 2단계의 온열 압착

  • 이중 착용 가능한 디자인

더 나은 마사지 효과를 위한 업그레이드 마사지 노드

3D 마사지 노드는 어깨와 목의 곡선에 따라 배열되어 더 넓은 부위를 마사지 할 수 있습니다. 상단 마사지 헤드의 폭은 약 95mm로 마사지 범위를 넓히고 근육을 강하게 들어 올리고 당기는 데 도움이 되며 하단 마사지 헤드의 길이는 약 75mm이며 마사지 부분은 승모근을 밀고 누를 수 있도록 조정됩니다.

어깨와 목의 곡선에 맞게 45° 기울어진 각도

마사지 노드는 45도 각도로 되어 있어 인체의 곡선에 맞춰 수동 주무르기 및 잡기 시뮬레이션을 통해 편안하고 강력한 경험을 선사합니다.

90분의 배터리 수명, 배터리 수명에 대한 걱정 없음

마사지기에는 2000mAh 대용량 배터리가 내장되어 있습니다. 완전히 충전되면 약 90분 동안 사용할 수 있습니다. 매일 10분 동안 인공지능 마사지를 예약하여 커피를 마시는 동안 어깨와 목의 활력을 일깨울 수 있습니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

리뷰

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능