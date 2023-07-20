더 나은 마사지 효과를 위한 업그레이드 마사지 노드

3D 마사지 노드는 어깨와 목의 곡선에 따라 배열되어 더 넓은 부위를 마사지 할 수 있습니다. 상단 마사지 헤드의 폭은 약 95mm로 마사지 범위를 넓히고 근육을 강하게 들어 올리고 당기는 데 도움이 되며 하단 마사지 헤드의 길이는 약 75mm이며 마사지 부분은 승모근을 밀고 누를 수 있도록 조정됩니다.