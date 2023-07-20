PPM3522DB/61
몸과 마음의 긴장을 풀어주는 따뜻한 주무름
여섯 가지 부위 주무름과 2단계 뜨거운 압착 기능을 결합하여 어깨, 목, 등, 허리, 다리 및 팔을 마사지하고 이완할 수 있습니다. 적합한 마사지 모드 및 강도 레벨은 사용자별로 상이합니다.
주무르기 및 잡기
2단계의 온열 압착
이중 착용 가능한 디자인
3D 마사지 노드는 어깨와 목의 곡선에 따라 배열되어 더 넓은 부위를 마사지 할 수 있습니다. 상단 마사지 헤드의 폭은 약 95mm로 마사지 범위를 넓히고 근육을 강하게 들어 올리고 당기는 데 도움이 되며 하단 마사지 헤드의 길이는 약 75mm이며 마사지 부분은 승모근을 밀고 누를 수 있도록 조정됩니다.
마사지 노드는 45도 각도로 되어 있어 인체의 곡선에 맞춰 수동 주무르기 및 잡기 시뮬레이션을 통해 편안하고 강력한 경험을 선사합니다.
마사지기에는 2000mAh 대용량 배터리가 내장되어 있습니다. 완전히 충전되면 약 90분 동안 사용할 수 있습니다. 매일 10분 동안 인공지능 마사지를 예약하여 커피를 마시는 동안 어깨와 목의 활력을 일깨울 수 있습니다.
리뷰