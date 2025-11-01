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어깨 및 목 마사지기

PPM3523DB/61

어깨와 목을 위한 6D 메탈 헤드 마사지기

PPM3523은 2단계 온열 테라피와 결합하여 사람과 같은 6D 주무름 마사지를 제공하여 어깨, 목, 등에 다중 부위 휴식을 제공합니다. 4가지 마사지 모드와 2가지 강도 조절 기능이 있습니다.

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승모근을 힘차게 주무릅니다

어깨와 목을 위한 6D 메탈 헤드 마사지기

  • 6D 메탈 마사지 헤드

  • 사람과 같은 손 마사지

  • 4가지 모드, 2단계 강도 조절

  • 40/42 듀얼 온도 온열

  • 1.2kg 초경량

듀얼 존 마사지 헤드 및 목 온열

1. 업그레이드된 온열 패드 디자인은 목 뒤쪽 뿐만 아니라 마사지 헤드에도 온열 존이 있습니다. 2. 온도 설정을 40°C/45°C로 조절하여 어깨와 목에 고르게 열을 침투시켜 긴장된 근육을 편안하게 해줍니다. 3. 온열 멤브레인은 경추 전체를 빠르게 데워주며 NTC 온도 제어 기술은 따뜻한 열기를 유지해줍니다.

4가지 주요 모드와 2단계 강도

4가지 모드와 2가지 강도 조절 기능이 있어 개인의 필요에 따라 마사지를 맞춤 설정할 수 있습니다.

업그레이드된 구조 설계, 컴팩트하고 가벼운 본체

업그레이드된 구조 설계로 본체가 컴팩트하고 가벼워졌으며, 무게가 1.2kg에 불과하여 이전 세대보다 약 50% 가볍습니다. 무선의 편리함은 전원 코드의 제약이 없으므로 가볍고 편안한 착용감을 제공합니다.

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