듀얼 존 마사지 헤드 및 목 온열

1. 업그레이드된 온열 패드 디자인은 목 뒤쪽 뿐만 아니라 마사지 헤드에도 온열 존이 있습니다. 2. 온도 설정을 40°C/45°C로 조절하여 어깨와 목에 고르게 열을 침투시켜 긴장된 근육을 편안하게 해줍니다. 3. 온열 멤브레인은 경추 전체를 빠르게 데워주며 NTC 온도 제어 기술은 따뜻한 열기를 유지해줍니다.