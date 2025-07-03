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대형 금속 포인트 진동
이중 디스크 진동 및 온열 압박, 상체는 가볍게, 허리와 복부는 강한 진동으로 활력 부여.
12개의 대형 금속 포인트 진동
듀얼 디스크 온열 압박
약 300g의 슬림한 본체
2개의 버튼만으로 간편하게 조작
세련된 2가지 색상
2대의 강력한 모터가 큰 손으로 허리를 두드리는 듯한 리듬감 있는 진동을 만들어, 뭉친 허리 근육을 시원하게 풀어줍니다.
업그레이드된 듀얼 디스크 12포인트 집중 온열 압박이 넓은 허리 부위에 부드러운 온기를 전달하며, 역동적인 진동 마사지와 결합되어 긴장된 허리를 빠르게 이완시켜 줍니다. 허리 벨트는 복부에도 착용할 수 있어 생리 중인 여성의 케어에도 적합하며, 복부를 따뜻하게 감싸 불편함 완화에 도움을 줍니다.
새롭게 설계된 2개의 대형 디스크와 12개의 마사지 포인트가 허리의 통증과 피로를 유발하는 핵심 위치의 넓은 영역을 커버할 수 있어 깊고 직접적인 진동 감각을 제공하고 빠르게 허리 부위의 피로를 완화합니다.
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