듀얼 디스크 온열 압박

업그레이드된 듀얼 디스크 12포인트 집중 온열 압박이 넓은 허리 부위에 부드러운 온기를 전달하며, 역동적인 진동 마사지와 결합되어 긴장된 허리를 빠르게 이완시켜 줍니다. 허리 벨트는 복부에도 착용할 수 있어 생리 중인 여성의 케어에도 적합하며, 복부를 따뜻하게 감싸 불편함 완화에 도움을 줍니다.