360° 완전히 감싸서 주무르는 에어백

3D 에어백이 양쪽 발을 감쌉니다. 원형 파동과 팽창을 통해 발을 마사지하는 동시에 고정해 주어 발바닥을 균일하고 강력하게 마사지하며, 아프지 않게 발의 피로를 풀어줍니다. 발의 반사 부위를 깊게 자극하고 발에 가해지는 압력 완화를 가속화합니다.