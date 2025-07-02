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Foot Massager발 마사지기

PPM6731LY/61

360° 에어백 칸은 완전히 감싸서 주무릅니다.

PPM6731은 롤러 마사지, 에어백 마사지 및 온도 감응형 온열 압착을 통해 여러 가지 발 마사지를 제공합니다. 선택할 수 있는 4가지 마사지 모드를 선택할 수 있으며, 마사지 스툴 및 가정용 스툴로 사용할 수 있습니다.

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발의 압력을 깊숙이 풀어줍니다.

360° 에어백 칸은 완전히 감싸서 주무릅니다.

  • 발 마사지를 위해 완전히 감싸줍니다.

  • 360° 에어백 칸

  • 3개 부위 분할 마사지

  • 42°C에서 온열 압착을 적용합니다.

360° 완전히 감싸서 주무르는 에어백

3D 에어백이 양쪽 발을 감쌉니다. 원형 파동과 팽창을 통해 발을 마사지하는 동시에 고정해 주어 발바닥을 균일하고 강력하게 마사지하며, 아프지 않게 발의 피로를 풀어줍니다. 발의 반사 부위를 깊게 자극하고 발에 가해지는 압력 완화를 가속화합니다.

분리 및 세척이 가능한 통기성 패브릭 커버

내마모성 및 통기성 소재로 제작되어 피부 친화적이고 편안합니다. 깨끗하고 위생적으로 관리할 수 있도록 세척 및 제거가 가능합니다.

3단계 공기 압력 조절

수동 주무르기와 누르기를 구현한 에어백이 리드미컬하게 수축하고 이완하여 발 근육의 통증과 뻣뻣함을 완화해 줍니다.

기술 사양

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