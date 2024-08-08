깊은 조직 회복을 위한 강력한 출력

이 역동적 시스템은 최대 2,800rpm의 충격파 주파수와 8mm의 마사지 깊이를 제공하며 대근육 속 깊은 조직까지도 닿을 수 있습니다. 이 장치로 몇 분간 마사지를 하면 스포츠 활동 후의 피로가 눈에 띄게 줄어듭니다.