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마사지 건

PPM7323BK/61

스포츠 회복을 위한 깊은 마사지

이 기기는 스포츠 초보자를 위해 잘 설계되었습니다. 8mm 충격파는 대근육 속 깊은 조직까지 닿을 수 있고 스포츠 피로를 완화해줍니다. 특별 디자인된 마사지 액세서리를 통해 다양한 종류의 마사지를 이용할 수 있습니다.

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깊은 근육 조직에 가해지는 8mm 충격파

스포츠 회복을 위한 깊은 마사지

  • 스포츠 회복을 위한 강력한 출력

  • 전문가용 액세서리

  • 손쉬운 작동

깊은 조직 회복을 위한 강력한 출력

이 역동적 시스템은 최대 2,800rpm의 충격파 주파수와 8mm의 마사지 깊이를 제공하며 대근육 속 깊은 조직까지도 닿을 수 있습니다. 이 장치로 몇 분간 마사지를 하면 스포츠 활동 후의 피로가 눈에 띄게 줄어듭니다.

효과적으로 설계된 6가지 마사지 액세서리

다양한 마사지 목적에 맞게 각종 액세서리를 설계하였습니다. 커브 포인트 및 마사지 포인트가 효과적으로 설계되어 다양한 근육을 적절히 마사지하고 스포츠 활동 후 최상의 근육 회복 효과를 거둘 수 있습니다.

경량 설계

구조 설계가 개선되어 초기 모델보다 훨씬 가벼워졌지만, 신뢰성은 우수한 수준을 유지하고 있습니다. 더 오랜 시간 동안 마사지를 즐기기에 좋습니다.

기술 사양

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