TI DLP 기술/REC709

전 세계적으로 10개 영화관 중 9개에서 사용되는 Texas Instruments의 DLP 기술은 어떤 환경에서도 생생한 화질, 풍부한 대비 및 밝은 이미지를 제공합니다. REC709 신호를 100% 전달하는 생생한 색상으로 비할 데 없는 시각적 경험을 기대할 수 있습니다.