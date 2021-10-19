단종됨
PPX720/INT
Xtreme 밝기, Xtreme 사운드 및 휴대성
Android TV를 기반으로 하는 PicoPix MaxTV는 최대 120인치의 이미지를 트루 FULL HD로 투사합니다. 다양한 이미지 보정, 자동 밝기, 최대 4시간 지속되는 배터리, 붐박스 기능까지 필수적이고 편리한 기능을 마음껏 누리실 수 있습니다.
120" True FULL HD 1080p
Xtreme 사운드 및 휴대성
Android TV 체험
Bluetooth 붐박스 기능
원클릭 오토 포커스 기능을 사용하시면 수동 설정의 번거로움과 부담이 줄어듭니다. 고해상도 카메라와 AI 기반 오토 포커스는 항상 여러분에게 가장 선명한 이미지를 자동으로 선사합니다.
초소형 PicoPix Max TV 프로젝터는 필요한 모든 것이 갖춰져 있습니다. 프로젝션 모드로 4시간 동안 배터리를 최대한 활용하거나 Bluetooth 스피커 모드로 10시간 동안 사용해보세요. Powerbank 기능을 사용하면 USB-C 또는 USB-A 포트를 통해 모든 장치를 충전할 수 있습니다.
전 세계적으로 10개 영화관 중 9개에서 사용되는 Texas Instruments의 DLP 기술은 어떤 환경에서도 생생한 화질, 풍부한 대비 및 밝은 이미지를 제공합니다. REC709 신호를 100% 전달하는 생생한 색상으로 비할 데 없는 시각적 경험을 기대할 수 있습니다.
리뷰
Google, Google Play, YouTube, Android TV 및 기타 상표는 Google LLC의 등록 상표입니다. Google Assistant는 특정 언어 및 국가에서 사용이 불가할 수 있습니다.
스마트폰, 노트북, PC, Blue-ray Player 등 자동 데이터 처리 장치에 직접 연결하거나 이를 사용할 수 있는 프로젝터입니다.