전기 면도기
자신감을 주는 깨끗한 면도
필립스 전기면도기 PQ206는 밀착 면도 시스템과 개별 쿠션형 헤드가 결합되어 있어 매일 뛰어난 면도를 하실 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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편안한 밀착 면도
고급형 면도헤드가 선사하는 편안한 밀착 면도 경험
얼굴의 곡선에 따라 움직임
필립스 면도기의 놀라운 밀착력으로 날카로운 면도날이 피부에 더욱 밀착되도록 정렬해 주며 개별적으로 움직이는 쿠션형 헤드가 얼굴의 곡선을 따라 밀착됩니다.
자가 연마 면도날
자가 연마 면도날로 최대 2년까지 날카로운 면도날이 유지됩니다.
무선 2AA 배터리식 면도기
무선으로 최대 60분 간 면도
기술 사양
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액세서리
- 유지관리
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소비전력
- 배터리 유형
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AA
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서비스
- 2년 무상 보증
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예
- 교체용 헤드(중국용)
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2년 내 HQ4+로 교체
- 교체용 헤드(중국 외)
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2년 내 HQ56으로 교체
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면도 성능
- 얼굴 굴곡에 따라 밀착
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개별적으로 움직이는 헤드
- 면도 시스템
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편리한 사용
- 충전
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배터리 작동
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