얼굴의 곡선에 따라 움직임

필립스 면도기의 놀라운 밀착력으로 날카로운 면도날이 피부에 더욱 밀착되도록 정렬해 주며 개별적으로 움직이는 쿠션형 헤드가 얼굴의 곡선을 따라 밀착됩니다.