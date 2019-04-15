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    6000 series 마이크 장착 이어폰형 헤드폰

    PRO6305BK/00

    필요한 모든 것

    재생 목록, 팟캐스트, 통화--이 유선 이어폰형 헤드폰으로 나에게 필요한 선명한 사운드를 즐겨보세요. 고해상도 오디오와 호환되므로 고해상도 스트리밍 서비스를 감상할 때도 더 풍부한 소리와 함께 감상할 수 있습니다.

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    6000 series 마이크 장착 이어폰형 헤드폰

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    필요한 모든 것

    • 12.2mm 드라이버/밀폐형
    • 내장형 마이크
    • 블랙
    • 이어폰

    선명한 음질을 위해 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크

    스마트폰을 만지지 않고도 통화 시 음악을 일시 중지할 수 있습니다. 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크로 통화할 때 선명한 음질을 유지할 수 있습니다. 음악이나 팟캐스트를 들을 때 완벽하게 튜닝된 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버가 선명하고 섬세한 사운드를 제공합니다.

    고해상도 오디오. 더 풍부한 사운드

    고해상도 스트리밍 서비스를 즐겨 들으시나요? 이 고해상도 오디오 헤드폰으로 더 풍부한 사운드를 들어보세요. 최대 40kHz의 고주파를 재현할 수 있어 이동 중에도 더욱 섬세한 사운드를 들을 수 있습니다.

    3개의 교체형 고무 이어버드 커버. 편안한 착용감

    타원형 어쿠스틱 튜브와 세 가지 크기의 교체형 고무 이어버드 커버는 완벽하게 소음을 차단합니다. 하루 종일 편안한 청취와 뛰어난 적정 수준의 소음 차단을 즐기세요.

    12.2mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버

    선명하고 깨끗한 사운드와 풍부한 저음을 전달하는 12.2mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버.

    기술 사양

    • 사운드

      어쿠스틱 시스템
      밀폐형
      스피커 직경
      12.2
      다이어프램
      Mylar 돔
      마그넷 유형
      네오디뮴
      음성 코일
      CCAW
      주파수 응답
      7-40,000Hz
      감도
      109  dB

    • 연결

      마이크
      마이크 입력 3.5mm 잭
      커넥터 마감
      금 도금
      케이블 길이
      1.2  m

    • 외부 상자

      길이
      38  cm
      소비자 패키지 수
      24
      18.3  cm
      총 중량
      1.59  kg
      높이
      19.6  cm
      GTIN
      1 69 51613 98179 2
      순 중량
      0.432  kg
      용기 중량
      1.158  kg

    • 내부 상자

      길이
      18  cm
      소비자 패키지 수
      3
      8.2  cm
      높이
      7.8  cm
      순 중량
      0.054  kg
      총 중량
      0.17  kg
      용기 중량
      0.116  kg
      GTIN
      2 69 51613 98179 9

    • 포장 크기

      높이
      17.5  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      7  cm
      깊이
      2.5  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      69 51613 98179 5
      총 중량
      0.05  kg
      순 중량
      0.018  kg
      용기 중량
      0.032  kg

    • 액세서리

      이어캡
      예비용 2쌍

    • UPC

      UPC
      8 40063 20211 5

    Badge-D2C

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