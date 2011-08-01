트리플 트랙

필립스 파워터치 프로 면도기가 아침을 활기차게 해 드립니다. 긴 사용시간, 편리한 세척 기능 그리고 검증된 트리플 트랙 면도헤드가 적용된 파워터치는 아침 준비 시간을 빠르게 마칠 수 있도록 도와줍니다.