Shaver series 5000 PowerTouch 건식 전기면도기
단종됨
PT920/21
트리플 트랙 블레이드
피봇 헤드
약 60분 무선 사용으로 최대 21번의 면도가 가능합니다. 1시간 동안 완전히 충전할 경우 언제든지 사용할 수 있습니다.
전기면도기에 장착된 이중 면도날 시스템이 피부 아래의 수염도 들어올려 편안하게 밀착 면도합니다.
얼굴 및 목의 모든 굴곡에 맞춰 자동 조절되어 보다 매끄러운 면도가 가능합니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
리뷰
이 상품을 가장 먼저 리뷰하십시오
필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다. 언제든지 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다. 이는 무슨 의미입니까?
개인정보의 수집, 이용 동의 자세한 내용
개인정보 이전 동의 자세한 내용