제품지원
  • 트리플 트랙
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙
  • 트리플 트랙

단종됨

Shaver series 5000 PowerTouch건식 전기면도기

PT920/21

트리플 트랙
필립스 파워터치 프로 면도기가 아침을 활기차게 해 드립니다. 긴 사용시간, 편리한 세척 기능 그리고 검증된 트리플 트랙 면도헤드가 적용된 파워터치는 아침 준비 시간을 빠르게 마칠 수 있도록 도와줍니다.
모든 혜택 보기

50% 더 넓은 면도범위

트리플 트랙

  • 트리플 트랙 블레이드

  • 피봇 헤드

1시간 충전으로 약 60분 무선 사용 가능

1시간 충전으로 약 60분 무선 사용 가능

약 60분 무선 사용으로 최대 21번의 면도가 가능합니다. 1시간 동안 완전히 충전할 경우 언제든지 사용할 수 있습니다.

간편 밀착 면도가 가능한 수퍼 리프트 앤 컷 기능

간편 밀착 면도가 가능한 수퍼 리프트 앤 컷 기능

전기면도기에 장착된 이중 면도날 시스템이 피부 아래의 수염도 들어올려 편안하게 밀착 면도합니다.

뛰어난 밀착력이 얼굴과 목의 굴곡에 맞게 조절

뛰어난 밀착력이 얼굴과 목의 굴곡에 맞게 조절

얼굴 및 목의 모든 굴곡에 맞춰 자동 조절되어 보다 매끄러운 면도가 가능합니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

리뷰

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다. 언제든지 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.