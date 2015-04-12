단종됨
PT927/21
트리플 트랙 피봇 헤드
1시간 충전으로 60분간 사용 가능
팝업 트리머
젯클린 시스템
3개의 면도날 링으로 구성된 트리플 트랙 헤드로 한 번에 50% 더 넓은 면적을 면도할 수 있습니다. 듀얼프리시젼의 슬롯 및 홀로 긴 수염과 짧은 수염자국 모두 편리하게 면도할 수 있습니다.
피부에 밀착되는 유연함과 더 넓게 움직일 수 있는 회전력을 갖춘 헤드로 빠르고 편안하게 밀착 면도할 수 있습니다.
듀얼프리시젼 면도날은 수염 길이에 상관 없이 부드럽게 면도해 줍니다. 긴 수염을 면도하는 홈과 짧은 수염을 면도하는 망으로 설계되었습니다.
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
용감한늑대
12/04/2015
한국
좋습니다
면도가잘되네요 필립스전기면도기는비싸지만 그만큼성능도좋고 아무튼 후회없습니다 강력추천합니다..
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 5000 PowerTouch PT927/18 Dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 5000 PowerTouch PT927/18 Dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.