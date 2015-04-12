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단종됨

Shaver series 5000 PowerTouch건식 전기면도기

PT927/21

5
| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품
트리플 트랙
파워터치 프로가 아침을 활기차게 해드립니다. 보다 길어진 사용 시간, 세척 가능한 헤드 그리고 검증된 트리플 트랙 면도날이 적용된 파워터치 프로는 더욱 신속한 밀착 면도로 아침 준비 시간을 여유롭게 만들어 줍니다.
모든 혜택 보기

50% 더 넓은 면도범위

트리플 트랙

  • 트리플 트랙 피봇 헤드

  • 1시간 충전으로 60분간 사용 가능

  • 팝업 트리머

  • 젯클린 시스템

한 번에 면도할 수 있는 면적이 50% 더 넓은 트리플 트랙 면도날

한 번에 면도할 수 있는 면적이 50% 더 넓은 트리플 트랙 면도날

3개의 면도날 링으로 구성된 트리플 트랙 헤드로 한 번에 50% 더 넓은 면적을 면도할 수 있습니다. 듀얼프리시젼의 슬롯 및 홀로 긴 수염과 짧은 수염자국 모두 편리하게 면도할 수 있습니다.

가볍고 유연하게 움직이는 헤드

가볍고 유연하게 움직이는 헤드

피부에 밀착되는 유연함과 더 넓게 움직일 수 있는 회전력을 갖춘 헤드로 빠르고 편안하게 밀착 면도할 수 있습니다.

긴 수염과 짧은 수염 모두에 적합한 듀얼프리시젼 헤드

긴 수염과 짧은 수염 모두에 적합한 듀얼프리시젼 헤드

듀얼프리시젼 면도날은 수염 길이에 상관 없이 부드럽게 면도해 줍니다. 긴 수염을 면도하는 홈과 짧은 수염을 면도하는 망으로 설계되었습니다.

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

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1

12/04/2015

한국

한국

좋습니다

면도가잘되네요 필립스전기면도기는비싸지만 그만큼성능도좋고 아무튼 후회없습니다 강력추천합니다..

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 5000 PowerTouch PT927/18 Dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 5000 PowerTouch PT927/18 Dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.

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