arcitec 전기 면도기
단종됨
RQ1090
1 개 상 수상
세계 1위 브랜드에서 만든 최고의 면도기
최고만을 원하는 남성을 위해 arcitec은 유연한 회전식 기능에 삼중 트랙 쉐이빙 헤드를 결합하여 목까지도 완벽하게 밀착 면도가 가능합니다.
면도 시간(분) 표시등 장착
쉐이빙 유닛의 독립적으로 작동하는 유연한 세 헤드가 모든 범위로 회전합니다. 이 독특한 기능으로 굴곡이 있는 부분의 피부와도 완전히 밀착되므로 가장 면도하기 힘든 목 부분의 털도 완벽하게 면도가 됩니다.
삼중 트랙 면도헤드의 세가지 트랙이 일반 단일 트랙 회전식 면도헤드보다 50% 더 넓은 면적을 면도합니다.
이중 면도날 시스템은 수염을 살짝 들어올려 피부 아래의 수염도 편안하게 면도합니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
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