단종됨
RQ1145/16
듀얼프리시즌과 자이로플렉스 2D
1시간 충전으로 45분간 사용 가능
듀얼프리시젼 헤드는 수염 길이에 상관 없이 부드럽게 면도해 줍니다. 긴 수염을 면도하는 홈과 짧은 수염을 면도하는 망으로 설계되었습니다.
필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.
자이로플렉스 2D 입체 쉐이빙헤드가 얼굴선에 맞춰 움직임으로써 피부에 압력과 자극을 최소화합니다.
3.7
5점 만점
3
리뷰
아이스맨
28/06/2016
한국
확인 된 구매자
면도가 깨끗히 됨
잠금 기능이 있어 여행시 좋고 절삭력이 좋아 사용시 좋습니다 방수 기능이 있어 좋습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
덕소비전
06/02/2016
한국
확인 된 구매자
물이나 습기에 강해서 좋으나 절삭력은 다른 제품보다 우월하진 않네요
2000년도에 면세점에서 구매했던 필립스 제품을 사용해왔습니다. 점점 배터리 성능이 떨어져 어쩔 수 없이 새로이 저렴한 모델을 구입하였는데, 면도 절삭력은 이전 제품과 차이 점이 없네요. 특히 턱의 곡면은 몇번을 해도 매끕럽게 된 않는 것 같아요. 단 청소하기가 쉬워져서 그냥 물로 바로 세척을 해주면 되니 그점은 너무 좋네요. 아직 구매해서 몇달 안되다 보니 충전은 3번 뿐이 안했는데도 잠깐잠깐 사용해서 인지 굿입니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
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T1000
13/10/2013
한국
좋은 절삭력 그러나 청소관리 불편
기능상에 절삭력은 나쁘지 않은 편이나 개별 3개의 면도날구조로 위에 캡제거하고 개별 면도날을 드러내어 청소를 하는 것이 불편했음. 전반적인 디자인은 좋으나 헤드부분이 마디로 연결 된 구조가 외부충격이나 내구성 측면에서 좋아 보이지 않음
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
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