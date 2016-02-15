단종됨
RQ1150/16
듀얼프리시젼과 자이로플렉스 2D
1시간 충전으로 45분간 사용 가능
프리시젼 트리머
듀얼프리시젼 헤드는 수염 길이에 상관 없이 부드럽게 면도해 줍니다. 긴 수염을 면도하는 홈과 짧은 수염을 면도하는 망으로 설계되었습니다.
필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.
자이로플렉스 2D 입체 쉐이빙헤드가 얼굴선에 맞춰 움직임으로써 피부에 압력과 자극을 최소화합니다.
수상 내용
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
역지사지
15/02/2016
한국
가격대비 성능이 좋네요.
먼저 RQ1180시리즈를 사용하다가 추가로 구매하게도었는데 그립감이 좋고 면도후 상쾌함이 오래도록 지속되는 느낌이 있어 좋네요. 아들녀석에게도 동일한 모델로 구매를 해줄 예정입니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.