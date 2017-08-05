단종됨
RQ1151/16
듀얼프리시젼과 자이로플렉스 2D
1시간 충전으로 45분간 사용 가능
프리시젼 트리머 및 파우치
듀얼프리시젼 헤드는 수염 길이에 상관 없이 부드럽게 면도해 줍니다. 긴 수염을 면도하는 홈과 짧은 수염을 면도하는 망으로 설계되었습니다.
필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.
자이로플렉스 2D 입체 쉐이빙헤드가 얼굴선에 맞춰 움직임으로써 피부에 압력과 자극을 최소화합니다.
3.9
5점 만점
13
리뷰
jukjun44
05/08/2017
한국
3년여간을 만족하게 잘 사용하고 있습니다
다만 오래사용해서 그런 것인지 작동버튼 부분이 깨졌습니다.. 아이가 자라서 S5660 새면도기를 구매했는데 기존 제품 보증수리가 가능할가요?
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
스틱스짱
15/07/2016
한국
확인 된 구매자
디자인 편리성굿
디자인이 너무좋고, 사용편리성도 좋네요. 아주 깔끔하게 잘리지는 않지만 나름 만족합니다. 배터리 잔량이 숫자로 표시했으면 시인성도 좋고 편리하겠네요.
예, 이 제품을 추천합니다.
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반듯한교수
01/07/2015
한국
늘쓰던 필립스 면도기 너무 좋아요
늘쓰던 필립스 면도기 너무 좋아요. 이번에 바꿀때가 되어서 고민하다가 새로 구입했는데, 역시 구관이 명관이네요... 브라운 보다 확실히 터치감도 좋고... 깨끗한 면도가 되네요. 감사합니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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