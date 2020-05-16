단종됨
RQ1155/16
듀얼프리시즌과 자이로플렉스 2D
1시간 충전으로 50분간 사용 가능
프리시젼 트리머 및 파우치
듀얼프리시젼 헤드는 수염 길이에 상관 없이 부드럽게 면도해 줍니다. 긴 수염을 면도하는 홈과 짧은 수염을 면도하는 망으로 설계되었습니다.
필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.
자이로플렉스 2D 입체 쉐이빙헤드가 얼굴선에 맞춰 움직임으로써 피부에 압력과 자극을 최소화합니다.
4.0
5점 만점
2
리뷰
100%
의 추천 제품
바람과구름
16/05/2020
한국
확인 된 구매자
면도 시 부드러우면서도 면도가 깔끔하게 잘 됨
사용하면 할 수록 면도기가 솜에 감기면서 깔끔하고 부드럽게 면도가 됩니다. 충전 후 사용 시간도 꽤 여유가 있어서 오래 동안 쓸 수 있어서 좋습니다.
찬성
부드럽고 깔끔한 면도, 긴 사용 시간
반대
단점이 없는 게 단점
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
Eddy
13/03/2017
한국
확인 된 구매자
편리한 사용으로 깔끔한 면도!!
얼굴 윤곽에 따라 손쉬운 면도가 가능하며, 면도 상태도 매우 우수함. 다른 기능의 부품을 장착하면, 옆머리와 수염 관리가 가능함. 사용 후 기기 관리도 편하고, 용이함. 아쉬운 점은 부품 교체시 비용 부담이 큼.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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