단종됨
RQ1160/21
듀얼프리시즌과 자이로플렉스 2D
1시간 충전으로 50분간 사용 가능
프리시젼 트리머 및 파우치
젯클린 시스템
듀얼프리시젼 헤드는 수염 길이에 상관 없이 부드럽게 면도해 줍니다. 긴 수염을 면도하는 홈과 짧은 수염을 면도하는 망으로 설계되었습니다.
필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.
자이로플렉스 2D 입체 쉐이빙헤드가 얼굴선에 맞춰 움직임으로써 피부에 압력과 자극을 최소화합니다.
수상 내용
4.3
5점 만점
4
리뷰
gkswls2612
02/04/2019
한국
깔끔한 면도
면도도 잘되는 편이고 쓰고 나서 세척액으로 세척할수 있는게 좋네요 피부랑 밀착도가 높고 샤워하면서 쓰기에 좋네요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
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이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
토마스팩
04/11/2013
한국
샤워하면서 쓸 수 있는 면도기
그냥 건식으로 주로 사용하는 것이 일반적인 전기 면도기인데, 이 제품은 건식, 습식 2가지가 모두 가능합니다. 쉐이빙 폼을 사용하면 더욱 좋습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
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이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
자찬성1
20/01/2017
한국
확인 된 구매자
밧데리 충전 남은 시간이 표시되면 좋을것 같은데
밧데리 충전 남은 시간이 표시되면 좋을것 같은데 전에것보다는 개선은되었는데 다른 제품보다는 좋습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.