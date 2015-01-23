듀얼프리시젼과 자이로플렉스 2D
1시간 충전으로 50분간 사용 가능
턱수염 스타일러 및 파우치
듀얼프리시젼 헤드는 수염 길이에 상관 없이 부드럽게 면도해 줍니다. 긴 수염을 면도하는 홈과 짧은 수염을 면도하는 망으로 설계되었습니다.
필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.
자이로플렉스 2D 입체 쉐이빙헤드가 얼굴선에 맞춰 움직임으로써 피부에 압력과 자극을 최소화합니다.
3.0
5점 만점
2
리뷰
전문체육인
23/01/2015
한국
100%만족은 힘들죠
디자인 좋고 충전시간 짧고 사용시간 은근 길고 다 좋습니다. 벗뜨.... 제일 중요한 쉐이빙이 만족스럽진 못하네요...
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
jypaul102
05/11/2013
한국
디자인 심플하고 멋지나 성능은 기대이하
그전에도 필립스 면도기를 사용한터라 새로 구입한 제품도 당연히 필립스를 선택하였다. 그 중 디자인도 이쁘고, 면도도 잘 되는 제품을 선택하여 구매하였는데, 사용해 보니, 성능은 기대 이하이였다. 턱쪽이나 목 부분의 면도는 잘 되지 않고 완전히 밀착시켜 하지 않으면, 오후되면 수염의 나온다. 다음에는 타사의 제품을 고려 중이다.
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
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