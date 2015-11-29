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단종됨

Shaver series 9000 SensoTouch습식 및 건식면도가 가능한 전기면도기

RQ1250/16

4

| (15) 리뷰 | 87%의 추천 제품

1 개 상 수상

최고의 면도감

최첨단 필립스 면도기 센소터치3D(SensoTouch 3D) RQ1250는 최고의 면도감을 선사합니다. 자이로플렉스 3D 시스템은 자연스럽게 얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 움직이며 울트라 트랙 헤드를 가지고 몇 번의 동작만으로 모든 수염을 완벽하게 제거할 수 있습니다.

모든 혜택 보기

자이로플렉스 3D 시스템

최고의 면도감

  • 울트라트랙과 자이로플렉스 3D

  • 1시간 충전으로 50분간 사용 가능

  • 프리시젼 트리머

필립스 자이로플렉스 3D 시스템은 모든 얼굴선에 밀착되어 움직입니다.

필립스 자이로플렉스 3D 시스템은 모든 얼굴선에 밀착되어 움직입니다.

자이로플렉스 3D 입체 면도헤드가 끊김 없이 모든 얼굴선에 맞춰 움직임으로써 피부에 압력과 자극을 최소화합니다.

울트라트랙 헤드는 몇 번의 손놀림만으로 모든 수염을 잘라냅니다.

울트라트랙 헤드는 몇 번의 손놀림만으로 모든 수염을 잘라냅니다.

밀착 면도가 가능해 피부 자극을 최소화합니다. 쉐이빙헤드는 세가지 트랙(일반 수염을 위한 홈, 길거나 평평하게 누운 수염을 위한 망, 가장 짧은 수염을 위한 구멍)이 있습니다.

수퍼 리프트 앤 컷 기능을 갖춘 면도기

수퍼 리프트 앤 컷 기능을 갖춘 면도기

필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

수상 내용

  • AWARD-3620243 이미지

리뷰

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4.0

5점 만점

15

리뷰

87%

의 추천 제품

1

29/11/2015

한국

한국

좋아요~~

리뷰가 너무 늦었네요 고가인 만큼 너무 좋습니다 수염이 많은 관계로 아무 면도기나 쓰면 아픈데.. 요건 안 아프고 잘깍이고..^^ 지금 2년 좀 넘었는데...아주 잘 쓰고 있었어요 그런데...소모품을 갈아야 하나.. 이상한 그림이 뜨는데..내일 서비스 받아 봐야 겠어요..ㅜ

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.

05/11/2013

한국

한국

한손에 잘잡히는 그립감... 세개의 3d면도날

무거울지 알았는데 상당히 체감상 너무 가볍지도 무겁지도않고 3D면도날로서 굴곡에도 강하며 잘깍입니다 개개인의 차이가있겟지만 써본것중에 최고 잘맞는듯합니다. 습식 건식 번갈아사용하는데 세척도 상당히쉽고 세척기가없어서 저는 가끕 소독약에 물을타서 사용해요ㅎ 건식은 면도를못햇을때 아침에 후다닥할때 하고 개인적으론 저녁에 습식으로 면도크림 발라주고 슝! 면도하는걸추천합니다ㅋ 잘밀리고 개운하답니다. 이상 마칠게요 넘 길엇던것같네요ㅋ 아참! 충전한번하면 꽤오래간답니다^^

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/80 Wet and dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.

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이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/80 Wet and dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.

04/11/2013

한국

한국

가성비 뛰어난 소장가치의 명품 면도기

감각적이며 세련된 디자인과 너무너무 편리한 젯 클린 시스템까지. 다만 건식면도 사용시에는 습식면도처럼 완벽하지는 않지만 깔끔한 면도감을 선사합니다. 만족스럽고 추천할만한 면도기.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.

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