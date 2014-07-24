필립스의 RQ 라인업들 정말 종류도 많고 다양한 제품들이 포진하고 있더군요...자이로플렉스 2d 방식 3d 방식 등등 기타 다른 다양한 옵션들...주변에서도 RQ 라인의 다양한 면도기들을 사용하고 계신데...사용기나 꼭 필요한 기본기가 잘 구비되어 있는 RQ 1251/16 버젼으로 구매를 했습니다...젯트리머 까지는 필요가 없을거 같고 길고 굵은 수염 정리기?는 설명서를 보다보니 타 모델에는 있던데 1251 모델에도 있으면 유용할듯 하더군요...짧은 옆머리 정리에 쓰면 딱일텐데 구성에 없어서 아쉽구요...설명서 상엔 적용모델이 아닌듯 하지만 헤드부분을 교체하면 추가구매로 가능하지 않을까 생각도 해봤네요...이왕이면 제품구성에 함께 넣어주셨으면 하는 바램이 ^^;;;; 아무튼 좋은 면도기 잘 사용해봐야겠습니다...후기 잘 적으면 사은품으로 안 주시나요? ^^;;; 충전시간도 굉장히 빠르고...1~3분정도 충전하니까 한번정도 면도하기에 충분한 동력이 확보 되더군요...신기했구요...충전시간은 정확이 50분 전후였습니다...깍임성은 기존에 사용했던 필립스 제품 대비 월등하구요...하지만 수동면도기 같은 느낌은 아닙니다...성능이 별로라는 말이 아니구요. 면도를 자주하시는 분들은 느끼시겠지만 수동 면도기를 쓰면 머랄까 면도가 더 잘된듯한 느낌? 공감하시죠? 하지만 실질적으로 다음 면도시기가 도래하면 필립스 제품이 훨씬 면도가 깊숙히 잘되는걸 느낄 수 있네요...보통 하루에 한번이면 하루 반나절 정도? 아니면 2틀에 한번 정도 면도해도 좋을거 같네요...수동면도기가 더 잘깍인다는건 느낌일 뿐인거죠... 작동 소음도 아주 조용합니다...제 기준엔 아주 조용한데 다른 제품들은 어떤지 모르겠네요...그립감은 손이 작은 저도 편하게 잡고 움직이기 편했으며...저는 구입후 습식면도를 아직 한번도 하질 않고 건식면도만 해온지라... 건식 면도시 면도후에 피부 트러블은 아주 없다고는 할 수 없고 극히 적다고 말씀드릴 수 있겠구요...습식 면도나 폼을 사용하면 피부트러블은 없어질거 같네요... 이건 좀더 사용을 해봐야 알거 같습니다... 아무튼 헤드에 길고 굵은 수염 정리기?가 포함되지 않아서 살짝 아쉬움이 있는거 빼곤 매우 만족스럽네요...구입예정이신 분들 고민안하셔도 될만한 선택인거 같습니다.