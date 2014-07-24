단종됨
RQ1251/16
최고의 면도감
최첨단 필립스 면도기 센소터치3D(SensoTouch 3D) RQ1251는 최고의 면도감을 선사합니다. 자이로플렉스 3D 시스템이 자연스럽게 얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 움직이며 울트라트랙 헤드를 통해 몇 번의 동작만으로 모든 수염을 완벽하게 제거할 수 있습니다.
울트라트랙과 자이로플렉스 3D
1시간 충전으로 50분간 사용 가능
프리시젼 트리머
자이로플렉스 3D 입체 면도헤드가 끊김 없이 모든 얼굴선에 맞춰 움직임으로써 피부에 압력과 자극을 최소화합니다.
밀착 면도가 가능해 피부 자극을 최소화합니다. 쉐이빙헤드는 세가지 트랙(일반 수염을 위한 홈, 길거나 평평하게 누운 수염을 위한 망, 가장 짧은 수염을 위한 구멍)이 있습니다.
필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.
수상 내용
4.5
5점 만점
6
리뷰
83%
의 추천 제품
뮤직맨필립스
24/07/2014
한국
면도가 상쾌한 가격대 성능비가 뛰어난 제품
필립스의 RQ 라인업들 정말 종류도 많고 다양한 제품들이 포진하고 있더군요...자이로플렉스 2d 방식 3d 방식 등등 기타 다른 다양한 옵션들...주변에서도 RQ 라인의 다양한 면도기들을 사용하고 계신데...사용기나 꼭 필요한 기본기가 잘 구비되어 있는 RQ 1251/16 버젼으로 구매를 했습니다...젯트리머 까지는 필요가 없을거 같고 길고 굵은 수염 정리기?는 설명서를 보다보니 타 모델에는 있던데 1251 모델에도 있으면 유용할듯 하더군요...짧은 옆머리 정리에 쓰면 딱일텐데 구성에 없어서 아쉽구요...설명서 상엔 적용모델이 아닌듯 하지만 헤드부분을 교체하면 추가구매로 가능하지 않을까 생각도 해봤네요...이왕이면 제품구성에 함께 넣어주셨으면 하는 바램이 ^^;;;; 아무튼 좋은 면도기 잘 사용해봐야겠습니다...후기 잘 적으면 사은품으로 안 주시나요? ^^;;; 충전시간도 굉장히 빠르고...1~3분정도 충전하니까 한번정도 면도하기에 충분한 동력이 확보 되더군요...신기했구요...충전시간은 정확이 50분 전후였습니다...깍임성은 기존에 사용했던 필립스 제품 대비 월등하구요...하지만 수동면도기 같은 느낌은 아닙니다...성능이 별로라는 말이 아니구요. 면도를 자주하시는 분들은 느끼시겠지만 수동 면도기를 쓰면 머랄까 면도가 더 잘된듯한 느낌? 공감하시죠? 하지만 실질적으로 다음 면도시기가 도래하면 필립스 제품이 훨씬 면도가 깊숙히 잘되는걸 느낄 수 있네요...보통 하루에 한번이면 하루 반나절 정도? 아니면 2틀에 한번 정도 면도해도 좋을거 같네요...수동면도기가 더 잘깍인다는건 느낌일 뿐인거죠... 작동 소음도 아주 조용합니다...제 기준엔 아주 조용한데 다른 제품들은 어떤지 모르겠네요...그립감은 손이 작은 저도 편하게 잡고 움직이기 편했으며...저는 구입후 습식면도를 아직 한번도 하질 않고 건식면도만 해온지라... 건식 면도시 면도후에 피부 트러블은 아주 없다고는 할 수 없고 극히 적다고 말씀드릴 수 있겠구요...습식 면도나 폼을 사용하면 피부트러블은 없어질거 같네요... 이건 좀더 사용을 해봐야 알거 같습니다... 아무튼 헤드에 길고 굵은 수염 정리기?가 포함되지 않아서 살짝 아쉬움이 있는거 빼곤 매우 만족스럽네요...구입예정이신 분들 고민안하셔도 될만한 선택인거 같습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ1251/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
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폴라리스
29/06/2014
한국
참 괜찮은 면도기
절삭력 B 피부보호 A 디자인 A 가격 A 면도 후 특히 목이 따가워서 필립스 3D 면도기를 구매하였습니다. 칼 면도에 비해 절삭력이 떨어짐은 어쩔 수 없으나 별 불편함이 없는 정도이며 그 이외에는 매우 만족합니다
예, 이 제품을 추천합니다.
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rlfem2000
09/04/2014
한국
좋습니다..
아는지인들분 추천으로 구입후 사용해보니 첫사용이지만.. 잘깍기고 방수도 100%고 샤워하면서 폼이나 건식가능하더군요. 우선밀착감좋구요 소음도 크지도않고 디자인좋구요 아주좋아요
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