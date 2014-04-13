단종됨
RQ1260/21
최고의 면도감
최첨단 필립스 면도기 센소터치3D(SensoTouch 3D) RQ1260는 최고의 면도감을 선사합니다. 자이로플렉스 3D 시스템이 자연스럽게 얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 움직이며 울트라트랙 헤드를 통해 몇 번의 동작만으로 모든 수염을 완벽하게 제거할 수 있습니다.
울트라트랙과 자이로플렉스 3D
1시간 충전으로 60분간 사용 가능
프리시젼 트리머
젯클린 시스템
자이로플렉스 3D 입체 면도헤드가 끊김 없이 모든 얼굴선에 맞춰 움직임으로써 피부에 압력과 자극을 최소화합니다.
밀착 면도가 가능해 피부 자극을 최소화합니다. 쉐이빙헤드는 세가지 트랙(일반 수염을 위한 홈, 길거나 평평하게 누운 수염을 위한 망, 가장 짧은 수염을 위한 구멍)이 있습니다.
필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.
수상 내용
4.3
5점 만점
9
리뷰
100%
의 추천 제품
LeeDongyong
13/04/2014
한국
면도할때의 부드러운 느낌이 좋습니다.
전에 칼로 면도할때보다 면도를 해도 깍는다는 느낌이 안들고 부드러워 좋습니다. 청소하기가 조금 불편하기도 합니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
서울포도리112
04/11/2013
한국
사용하기 부드럽고, 피부손상이 없어서 좋아요
소음도 적고, 사용하기도 부드럽게 피부를 미끄러지듯이 움직이기때문에 사용하기가 참 좋구요. 누구든지 이 제품을 사용한다면 추천하고 싶을 정도입니다. 먼제 사용하던 것은 피부가 깍이는 듯한 느낌이 있어서 면도 후에는 아프고 벌겋게 되곤 했는데, 이 제품(필림스)은 이런 문제에서는 모든 것이 해결된 것 같아요. 적극 추천요,..
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
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이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
sana201
04/11/2013
한국
면도 하면서 물에 대해 자유러움이 좋다
피부가 약한 편이라 마른 면도로는 피부 추라불이 있었는데,물에서도 편하게 쓸수 있어 좋게 사용하고 있다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
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