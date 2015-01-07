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단종됨

Shaver series 9000 SensoTouch습식 및 건식면도가 가능한 전기면도기

RQ1275/16

1

| (1) 리뷰

1 개 상 수상

최고의 면도감

최첨단 필립스 면도기 센소터치3D(SensoTouch 3D) RQ1275는 최고의 면도감을 선사합니다. 자이로플렉스 3D 시스템은 자연스럽게 얼굴선에 밀착되어 움직이며 울트라트랙 헤드는 몇 번의 손놀림만으로 모든 수염을 완벽하게 제거합니다.

모든 혜택 보기

자이로플렉스 3D 시스템

최고의 면도감

  • 울트라트랙과 자이로플렉스 3D

  • 1시간 충전으로 60분간 사용 가능

필립스 자이로플렉스 3D 시스템은 모든 얼굴선에 밀착되어 움직입니다.

필립스 자이로플렉스 3D 시스템은 모든 얼굴선에 밀착되어 움직입니다.

자이로플렉스 3D 입체 면도헤드가 끊김 없이 모든 얼굴선에 맞춰 움직임으로써 피부에 압력과 자극을 최소화합니다.

울트라트랙 헤드는 몇 번의 손놀림만으로 모든 수염을 잘라냅니다.

울트라트랙 헤드는 몇 번의 손놀림만으로 모든 수염을 잘라냅니다.

밀착 면도가 가능해 피부 자극을 최소화합니다. 쉐이빙헤드는 세가지 트랙(일반 수염을 위한 홈, 길거나 평평하게 누운 수염을 위한 망, 가장 짧은 수염을 위한 구멍)이 있습니다.

수퍼 리프트 앤 컷 기능을 갖춘 면도기

수퍼 리프트 앤 컷 기능을 갖춘 면도기

필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

수상 내용

  • AWARD-3620243 이미지

리뷰

리뷰는 Bazaarvoice가 관리하며, 사기 방지 기술 및 인간 분석을 통해 지원되는 Bazaarvoice 진정성 검증 정책을 준수합니다. 세부사항은 에서 확인하세요
제품 및 별점 평가 형태의 고객 의견은 모든 고객에게 유용합니다. 이를 통해 제품에 대해 더 잘 이해할 수 있으며 구매 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 온라인 또는 매장에서 제품을 구매한 모든 고객은 리뷰를 작성할 수 있습니다

1.0

5점 만점

1

리뷰

5
4
3
2

07/01/2015

한국

한국

필립스면도기의 실패모델입니다.

작년 6월 이 제품을 사고서 디자인이 기존의 면도기들과는 너무도 다르게 정말 맘에 들게 만들었다는 느낌에 서슴없이 이 제품을 구매하였습니다. 사고나서 기존의 필립스 면도기가 있었기에 사용을 하지않다가 두달전부터 써봤는데 기존의 필립스면도기와 비교시 힘이 너무 떨어지게 느껴지는 몸체로 인해 몸체 교체하였고 그부분은 지금도 여전히 마음에 들지않고, 면도 날부분역시 면도시마다 자꾸 얼굴에 상처를 내는 치명적인 단점이 나왔네요. 결국 마찬가지로 면도날도 교체를 하려했으나 이미 필립스에서는 이 제품의 단점을 알았는지 단종시켜버린 모델이네요. 결국 최신 모델로 나왔다는 면도날로 교체 하였으며 최종적으로는 최초에 내가 산 면도디는 면도날도 몸체도 전부 바뀌어버린 한마디로 하자품이었네요. 그래도 필립스를 구매하는 이유는 믿음직한 a/s 서비스입니다. a/s마저 엉망이었다면 다시는 필립스란 이름의 모든 제품을 절대적으로 구매하질 않을텐데 말입니다. 이번에 새로 교체한 면도날의경우 디자인측면은 완전 꽝입니다만, 제품의 품질은 최고네요. 디자인을 포기한 이번 면도날은 급하게 만들어진게 아닌가 싶기도하고... 그나마 도전을 하는 디자인을 했다는 측면은 높이 삽니다. 저처럼 기능과 디자인을 보는 소비자라면 언제라도 멋지고 성능좋은 제품이라면 기꺼이 구매할테니 말이죠.

이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.

이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.

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