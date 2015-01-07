작년 6월 이 제품을 사고서 디자인이 기존의 면도기들과는 너무도 다르게 정말 맘에 들게 만들었다는 느낌에 서슴없이 이 제품을 구매하였습니다. 사고나서 기존의 필립스 면도기가 있었기에 사용을 하지않다가 두달전부터 써봤는데 기존의 필립스면도기와 비교시 힘이 너무 떨어지게 느껴지는 몸체로 인해 몸체 교체하였고 그부분은 지금도 여전히 마음에 들지않고, 면도 날부분역시 면도시마다 자꾸 얼굴에 상처를 내는 치명적인 단점이 나왔네요. 결국 마찬가지로 면도날도 교체를 하려했으나 이미 필립스에서는 이 제품의 단점을 알았는지 단종시켜버린 모델이네요. 결국 최신 모델로 나왔다는 면도날로 교체 하였으며 최종적으로는 최초에 내가 산 면도디는 면도날도 몸체도 전부 바뀌어버린 한마디로 하자품이었네요. 그래도 필립스를 구매하는 이유는 믿음직한 a/s 서비스입니다. a/s마저 엉망이었다면 다시는 필립스란 이름의 모든 제품을 절대적으로 구매하질 않을텐데 말입니다. 이번에 새로 교체한 면도날의경우 디자인측면은 완전 꽝입니다만, 제품의 품질은 최고네요. 디자인을 포기한 이번 면도날은 급하게 만들어진게 아닌가 싶기도하고... 그나마 도전을 하는 디자인을 했다는 측면은 높이 삽니다. 저처럼 기능과 디자인을 보는 소비자라면 언제라도 멋지고 성능좋은 제품이라면 기꺼이 구매할테니 말이죠.